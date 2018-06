Lenker bei Auffahrunfall mit Kindergartenbus verletzt .

Der Lenker eines Vans ist Montagfrüh bei einem Auffahrunfall im Waldviertel verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Bludenz prallte laut Feuerwehr in der Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land in zwei stehende Fahrzeuge und wurde eingeklemmt.