Einen Run auf 1-kg-Packerl Mehl hat die Mantler Mühle in Rosenburg in den ersten zwei Coronawochen erlebt, wie Geschäftsführerin Marie-Christine Mantler sagt. Die Belieferung des Handels sei da eine große Herausforderung gewesen. Aber: 90 Prozent der Kunden sind Bäckerbetriebe. Die kämpfen nun mit großen Umsatzrückgängen – und mit ihnen die Mantler-Mühle, die genauso auf Kurzarbeit setzen muss. Dabei habe die Gesundheit der Mitarbeiter oberste Priorität. Außendienstmitarbeiter besuchen derzeit keine Kunden, halten Kontakte per Telefon oder Mail, man wolle „verlässlicher Lieferant und Partner“ bleiben.

Versorgungsknappheit wird es laut Mantler nicht geben: „Rohstoffe sind genug da, auch die Produktion läuft auf Hochtouren. Da muss sich niemand Sorgen machen.“ Sie appelliert an die Bevölkerung, kleine Bäckereien nicht links liegen zu lassen, Gebäckkäufe dort zu tätigen.

„Wir sind sehr breit aufgestellt" Geschäftsführerin Lisa Dyk

Noch keine Umsatzrückgänge hat die Dykmühle in Raabs. „Wir sind sehr breit aufgestellt, das ist in dieser Situation ein Vorteil“, sagt Geschäftsführerin Lisa Dyk. Das Büro ist für Firmenfremde gesperrt, Lieferanten legen ihrer Papiere in einem getrennten Raum ohne Mitarbeiter-Kontakt ab.

Dyk: „Unsere Produktionsräume sind weitläufig, das Abstandhalten ist kein Problem. Gewisse Arbeiten wie das Abfüllen großer Säcke, die zu zweit leichter von der Hand gehen, dürfen jetzt nur allein durchgeführt werden, auch wenn es etwas länger dauert.“

Die drei tschechischen Mitarbeiter sind derzeit zuhause. „Daher putze ich Sanitärräume und Büro selbst, die Mitarbeiter reinigen in der Produktion, eine Büromitarbeiterin füllt 1kg-Säcke ab“.