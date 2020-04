„Chef, muss ich wirklich daheim bleiben?“ Ein Satz, den Wolfgang Dafert als Leiter der Straßenbauabteilung 1 in Hollabrunn zuletzt öfter gehört hat. Doch auch in den sieben Straßenmeistereien seines Gebiets (darunter auch Eggenburg und Geras) sowie in der Brückenmeisterei Korneuburg wurde in den letzten Wochen auf Mindestbetrieb gearbeitet, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, Botendienste zu erledigen oder bei Grenzkontrollen zu helfen. Am Montag wurde „leicht hochgefahren“.

Bisher keine Planungen gestoppt

„Kein Planungsprojekt in unserer Abteilung wurde bis jetzt gestoppt“, berichtet Christof Dauda, Leiter der Abteilung Landestraßenplanung in St. Pölten für das Waldviertel. „Schwieriger wird es jedoch, wenn man Partner wie Gemeinden hat, die aufgrund geringer Einnahmen Probleme haben ihre Beiträge aufzubringen. Das heißt aber nicht, dass die Projekte dadurch gestoppt werden. Es läuft alles auf Schiene, nur ein wenig umständlicher.“

B36 zwischen Vitis und Zwettl: Keine Einsprüche!

Das betrifft auch den geplanten Ausbau der B 36 von Großglobnitz bis Kleinpoppen. Die ganzen Verfahren seien durchgeführt worden, es gab keine Einsprüche. Für Ende Mai wäre in Zwettl nochmals eine Informationsveranstaltung mit den Sachverständigen vorgesehen gewesen. „Das wäre nicht vorgeschrieben gewesen und hätte auch keine Auswirkung auf das weitere Verfahren, aber vielleicht gibt es noch Dinge, die man berücksichtigen könnte“, erklärt Dauda. Man suche jetzt nach anderen Möglichkeiten, überlegt Zugangsbeschränkungen oder schriftliche Anfragen.

Nach dem Mai beginne von der UVP-Behörde die Bescheiderlassung, damit im Herbst ein Bescheid in erster Instanz vorliege. „Es ist auf alle Fälle eines jener Projekte, an dem wir auch trotz der Corona-Krise natürlich festhalten“, versichert Dauda.

Grundeinlösungen und Besprechungen beeinträchtigt

„Durch die Ausgangsbeschränkungen konnten teils noch erforderliche Grundeinlösungsverhandlungen nicht durchgeführt werden, es gibt Verschiebungen bei behördlichen Verhandlungen und Besprechungen mit Anrainern oder ausführenden Bauunternehmen. Von den Einschränkungen waren besprechungs–, koordinierungsintensive und „handarbeitslastige“ Vorhaben wie die Gestaltung von Ortsdurchfahrten mehr betroffen als zum Beispiel Asphaltsanierungen im Freiland“, erzählt Gerald Bogg, Leiter der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen.

„Kritisch sind auch Bauvorhaben mit langer Bauzeit, weil eine Fertigstellung und damit Verkehrsfreigabe vor der nächsten Wintersaison gewährleistet werden soll“, so Bogg: „Da der weitere Verlauf der Covid-19-Pandemie nicht vorhergesagt werden kann und es in Zukunft auch wieder zu strengeren Beschränkungen kommen kann, werden alternative Bauvorhaben, die auch bei strengeren Einschränkungen ausgeführt werden können, vorbereitet.“

Geplant: Dimling-Pfaffenschlag und Ortsdurchfahrt Weitra

Im weiter gültigen Arbeitsprogramm größere Vorhaben im Bereich der Straßenbauabteilung Waidhofen sind für das nördliche Waldviertel: B 5 Dimling-Pfaffenschlag, L 8245 Wolfsberg Süd, B 41 Weitra Ortsdurchfahrt (inklusive Kreisverkehr), B 2 Maria Dreieichen (Linksabbieger).

Dazu kommen eine Anzahl weiterer kleinerer und mittlerer Sanierungs- und Ausbauvorhaben an Straßen, Brücken und Stützmauern.

Projekte im Horner Bezirk

Im Bezirk Horn sind im Sommer (die meisten im schulfreien Juli) die Ortsdurchfahrten in Hötzelsdorf und Geras geplant, zudem wird die B 2 in Kühnring West mit neuem Asphalt versehen, ebenso die L 1236 in Burgschleinitz West und die L 1197 in Kattau Ost. Das im Dezember 2019 beschlossene Arbeitsprogramm des NÖ Straßendienstes soll das Coronavirus weitgehend nicht beeinflussen.

Hoffen auf gewisse Normalität in zwei bis drei Wochen

Zurück zur Straßenbauabteilung in Hollabrunn. Waren es hier zuvor bis zu zehn Arbeiter, die während der Coronakrise täglich ihren Dienst versehen durften, sind es seit Montag bis zu 15 je Meisterei. Chef Dafert hofft, dass in zwei bis drei Wochen eine gewisse Normalität einkehrt. In der Bauabteilung selbst wird vorwiegend im Homeoffice gearbeitet. Zu tun gibt es genug, etwa für die Bauvorbereitung. Ohne Vorgespräche und Bürgerinformationen kann nicht losgelegt werden, wenn die „Corona-Ampel“ wieder auf Grün schaltet. Und es werden Ersatzbaulose vorbereitet, falls das eine oder andere Vorhaben doch nicht gleich starten kann.

Arbeit mit Maske kann man Arbeitern nicht ersparen

Körperliche Arbeit mit Maske oder Mund-Nasen-Schutz bei warmem Wetter: Da sind die Arbeiter wahrlich nicht zu beneiden. „Doch dort, wo die Leute die Köpfe zusammenstecken müssen, kann ich es ihnen nicht ersparen“, nickt Dafert. Die meisten sind trotzdem froh, wenn sie vom Chef nicht in Zwangspause geschickt werden. „Die Arbeit ist eben ein Lebensbestandteil.“