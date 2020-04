Nicht weniger als 38,5 Millionen Euro an Kurzarbeits-Beihilfe für insgesamt fast 5.300 Beschäftigte hat das Arbeitsmarktservice (AMS) in den Waldviertler Bezirken bewilligt: Diese Zahlen, die die AMS-Bezirksstellen vorige Woche bekanntgaben, datieren mit Stichtag 13. April – sie werden, wie die jeweiligen Leiter betonen, nach Aufarbeitung aller weiteren Anträge noch kräftig ansteigen. Und sie sind flankiert von den hier noch gar nicht inkludierten Ausgaben für eine Rekordarbeitslosigkeit infolge der Maßnahmen, die die Regierung im Kampf gegen die Verbreitung von Covid-19 beschlossen hat.

„Kaum steht die Zeit auf Risikogeschäft, schon spielen all die Internet-Banken nicht mehr mit …“ Peter Digruber, Volksbank NÖ

Fast die Hälfte fließt nach Zwettl

Spitzenreiter im Waldviertel ist der Bezirk Zwettl, der zugleich im März den waldviertelweit höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet hatte. Per Stichtag 13. April war hier für 2.359 Beschäftigte die Kurzarbeit bewilligt, mit 18,1 Millionen Euro war dafür fast die Hälfte der Waldviertler Beihilfen zugesagt. Das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs, glaubt AMS-Leiter Kurt Steinbauer: „Wir genehmigen laufend Anträge. Diese Zahlen werden daher noch deutlich steigen.“ Er spricht von täglich neu eintreffenden Ansuchen. Wegen der Flut an Anträgen können Betriebe nach Antragstellung beim AMS sofort auf Kurzarbeit umstellen, die Bewilligung erfolgt nachträglich.

Gmünd: Weniger Kurzarbeit, weniger neue Arbeitslose

Man arbeite auf Hochdruck, ergänzt der Gmünder AMS-Leiter Gerhard Ableidinger, der von 10,2 bisher zugesagten Millionen Euro an 1.394 Arbeitskräfte spricht. Jeder Fall müsse aber präzise geprüft werden: „Viele Anträge sind leider lückenhaft, woraus jede Menge Rückfragen entstehen. Das verzögert die Bearbeitung.“ Die vergleichbar „guten“ Zahlen könnten sich aus dem Vorhandensein etlicher großer Industriebetriebe im Bezirk Gmünd erklären, die als Teile der „kritischen Infrastruktur“ oft auf normalem Level weiterarbeiten. – Auch die Arbeitslosigkeit stieg hier im März im Waldviertel-Vergleich mit +33,9 Prozent stark unterdurchschnittlich.

Waidhofen: Noch wenige Kurzarbeits-Fälle

Der Bezirk Horn, der im März immerhin ein Plus um fast 70 Prozent an Arbeitslosen gegenüber März 2019 verzeichnet hatte, hatte per 13. April weitere 1.094 Beschäftigte in Kurzarbeit, die zugesagte Beihilfe beträgt 7,6 Mio. Euro. Die wenigsten betroffenen Beschäftigten (417) und zugesagten Beihilfen (2,6 Mio.) hatte im Waldviertel am Stichtag der Bezirk Waidhofen, wobei inzwischen der Autozulieferer Pollmann Kurzarbeit angemeldet hat.

Banken doppelt gefordert

In Zeiten von reduzierter Nachfrage, reduzierter Produktion und Einkommens-Verlusten durch Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit sind freilich auch Banken besonders gefordert. Auch für sie brachen mit Freitag, dem 13. März, wilde Wochen an – die durch die zusätzliche Herausforderung der Kontaktminimierung verschärft wurden.

NOEN

Die Art der Nachfrage habe sich massiv geändert, berichtet Peter Digruber für die Volksbank NÖ: Innerhalb der ersten zwei Wochen seien quer durch das Land mehr als doppelt so viele Anfragen wegen Änderungen von Krediten und Wertpapier-Depots gekommen. Das Besondere: Die VBNÖ hatte zufällig von langer Hand für 16. März den Beginn einer großen Notfallübung geplant, die kurzerhand zum Praxistest wurde. „Wir waren also gut vorbereitet, hatten die Zentrale rasch aufgelöst und weitgehend auf Homeoffice umgestellt“, sagt Digruber: „In den Filialen wurden Diensträder mit abwechselnden Teams gebildet, Beratungen möglichst über Telefon bzw. Video abgewickelt, Servicezeiten auf Vormittage beschränkt und sämtliche Pensionisten ohne Bankomat-Zugang angerufen, damit nicht alle am 1. April die Pension abheben.“

Regierungs-Statements und der Weg in die Praxis

„Die Schwierigkeit besteht darin, dass zwischen dem Zeitpunkt, wo die Regierung etwas wie die staatliche Kreditgarantie in einer Pressekonferenz ankündigt, und dem Feststehen der Förderrichtlinien fünf bis sieben Tage vergehen“, schildert Geschäftsleiter Kurt Bogg aus dem aktuellen Alltag der Raiffeisenbank Waidhofen: „Die Leute kommen aber sofort in die Bank.“ Das erschwere das Geben verbindlicher Auskünfte.

Infizierte Banker: 19-köpfiges Team zuhause

Für seine Mitarbeiter, die seit dem „Lockdown“ in zwei getrennte Gruppen geteilt wurden, wünscht sich Kurt Bogg mehr öffentliche Anerkennung. „Da schaut niemand auf die Uhr. Meine Leute riskieren ihre Gesundheit, um für Kunden da zu sein“, betont er. Dass das Gesundheitsrisiko keineswegs abstrakt ist, spürte man in der Raiffeisenbank Waidhofen zu Ostern am eigenen Leib. Mehrere Mitarbeiter wurden positiv getestet, ein 19-köpfiges Team muss jetzt zu Hause bleiben. „Keiner weiß, wo er sich angesteckt hat, das muss nicht in der Bank passiert sein. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagt Bogg.

„Wo sind all die Internet-Banken in der Krise?“

Die Republik übernahm Garantien für die gebührenfreie Stundung vor dem 15. März bestehender Kredite von Privaten und Betrieben. In der Bank Austria sei das schon vor der Regierungs-Entscheidung in den allermeisten Fällen praktiziert worden, betont Privatkunden-Ressortleiter Franz Weisz, „wir waren immer um sehr pragmatische und rasche Lösungen bemüht.“ – An der Risikobewertung zur Vergabe neuer Kredite habe Corona nichts geändert, sagt VBNÖ-Marketingleiter Peter Digruber, der eines fragt: „Wo sind eigentlich all die Internet-Banken in der Krise? Kaum steht die Zeit auf Risikogeschäft, schon spielen sie nicht mehr mit. Wir stehen zu unseren Kunden und schauen, dass sie durch die Krise kommen!“

WSPK: Rasch 250 Anträge auf Stundung via Online-Banking

In der Waldviertler Sparkasse mit Sitz in Zwettl können Anträge zur Kreditstundung auch via Online-Banking gestellt werden, der Kunde muss nicht in die Filiale kommen und auch nicht beim Berater anfragen. Binnen kürzester Zeit seien dadurch etwa 250 Anträge eingelangt, sagt Marketingleiter Manfred Füxl für die WSPK. Und: „Unsere Hauptaufgabe ist es jetzt, Mittel aus dem Hilfspaket zum Unternehmen zu bringen. Wir sind gut vorbereitet, Unterstützungsmaßnahmen für unsere Kommerzkunden anzubieten und ihnen in dieser schwierigen Situation unter die Arme zu greifen.“

Realistische Zahlen dank Liquiditätsplan

Für die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel rät Direktor Dietmar Stütz Firmenkunden, die zuletzt wegen Covid-19 überhaupt keine Einkünfte und somit keine Beiträge zum Decken ihrer Fixkosten hatten, mit dem Steuerberater einen Liquiditätsplan zu erstellen, um Stundungen bzw. Überbrückungskredite in Anspruch zu nehmen: „Nach dieser Berechnung richtet sich auch die Höhe des Überbrückungskredites, für die der Bund haftet“, erklärt Stütz. Firmen, die Kurzarbeit angemeldet haben und die Kosten dafür vorfinanzieren müssen, werden Rahmenkredite gewährt.

Garantien keine Hilfe bei schon zuvor angespannter Situation

Für die Raiba Waidhofen bewertet Kurt Bogg die Kreditgarantien zur Überbrückung an unverschuldet in Engpässe geratene Betriebe positiv. Solchen, die schon vor Corona angeschlagen waren, sei mangels Eigenkapitalquote damit nicht geholfen. „Wir müssen damit rechnen, dass wir aufgrund von Insolvenzen Kreditausfälle haben werden“, gibt sich Bogg keinen Illusionen hin.

Betriebe und Personen, die Mindestanforderungen vor Corona nicht erfüllen konnten, hätten auch jetzt Probleme, Finanzierungen zu finden, pflichtet ihm Manfred Füxl für die WSPK bei, Banken würden vorgegebenen Auflagen und Regeln unterliegen. Aber, so Füxl: „Wir müssen und wollen unseren Kunden durch die Krise helfen.“ Im Rahmen des Möglichen werde etwa Unternehmen individuell mit Überbrückungsfinanzierungen, Stundungen oder Ausweitung der Kreditlinien auch abseits der Garantie der öffentlichen Hand geholfen.