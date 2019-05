Aus dem weitläufigen Areal der Bison-Ranch in Rožnov, (Tschechien, Nähe Kautzen) sind am 26. April 18 Bisons entlaufen. Das bestätigt die Polizei. Die legendäre Bisonranch in Rožnov ist auch für viele Österreicher ein beliebtes Ausflugslokal. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten aus Bisonfleisch sind die Wildrinder auf den Weiden ein besonderer Anziehungspunkt.

Laut Polizei befinden sich die ausgebüxten Tiere derzeit noch auf tschechischer Seite. Alarmiert sind auch die Polizeiinspektionen im Bezirk Waidhofen und Gmünd. „Wir müssen aber erst unsere tschechischen Kollegen informieren, wenn Bisons die Grenze überschreiten“, wurde seitens der Polizeiinspektion Dobersberg betont. Das könnte durchaus passieren, da ein Bison laut Polizei in Richtung Kautzen unterwegs ist.

Laut einer Tschechin, die in Heidenreichstein lebt und Kontakte nach Rožnov hat, dürften sich zwölf Rinder bei Stare Mesto aufhalten.