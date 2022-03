Unfall mit Verletzten: Arzt ein Promillelenker?

Teilschuldig bekannte sich ein Oberarzt (61) eines Waldviertler Klinikums zu den Vorwürfen der fahrlässigen Körperverletzung vor Gericht. Er gab zu, Schuld an einer Kollision mit einem Wagen am 28. Mai vergangenen Jahres im Kreuzungsbereich mit der bevorrangten LB5 in Richtung Pfaffenschlag zu sein.

Bei dem Unfall wurden beide Insassen des abgeschossenen Wagens, ein 48-jähriges Duo aus Pfaffenschlag, verletzt.

Der Mediziner redete dann viel, aber ein Schuldbekenntnis zu seiner festgestellten Alkoholisierung von 1,6 Promille zum Tatzeitpunkt gegen 14.45 Uhr, kam ihm nicht über die Lippen: „Ich weiß nicht, wie das Messergebnis zustande gekommen ist, es stimmt nicht“, zweifelte der 61-Jährige das Messergebnis des Alkomaten an.

Die Richterin zweifelte nicht an dem Messergebnis, zumal Zeugen eine Alkoholisierung des Arztes bemerkt haben wollen.

Sie verurteilte den Mediziner zu acht Monaten bedingt und 16.080 € Geldstrafe, weiters zu Schmerzensgeldzahlungen. Der Mediziner meldete sofort Rechtsmittel an.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden