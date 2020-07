Die Tatsache, dass aufgrund der Novellierung des Ökostromgesetzes 2019 nun Windparkprojekte im Waldviertel in die Umsetzung gehen, wie Martin Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft erklärte, stößt den Gegnern der Waldviertler Windparks sauer auf. Unter dem Titel „Rettet die Wild“ hielt die „IG Waldviertel“ Info-Veranstaltungen und verwies auf die Tatsache, dass nur mehr bis 21. Juli die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen zum geplanten Windpark in der Wild besteht.

241 Meter hoch

Mitten im Wald sollen in einer laut „IG Waldviertel“ ökologisch wertvollen Region zehn Großwindkraftanlagen mit einer Höhe von 241 Metern errichtet werden. Dies sei so hoch wie der Donauturm, heißt es. Zu den Bedenken der IG Waldviertel gehören die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und damit verbunden negative Folgen für den wachsenden Tourismus im Waldviertel. Aber auch Betretungsverbote auf Wegen in der Nähe der Windräder bei Eisabwurfgefahr sowie zu lange „Schattenwurfdauer“.

„Die von uns beauftragten Experten kommen zum Schluss, dass die Wild sehr wohl für eine Windkraftnutzung geeignet ist.“

EVN-Sprecher Stefan Zach

Laut IG Waldviertel seien die Gutachten hinsichtlich Umweltverträglichkeit mangelhaft und das Gemeinschaftsprojekt von EVN und W.E.B laut „unabhängigen, seriösen Gutachten aus landschaftlichen, ornithologischen und naturschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig“. Die Wild sei ohnehin „Windkraft-Ausschlusszone“. Außerdem habe Niederösterreich schon seit 2015 bilanziell 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie, ein weiterer Ausbau der Windkraft sei daher nicht nötig.

Eisabwurf nur an wenigen Tagen ein Thema

EVN-Pressesprecher Stefan Zach relativiert die Kritik. So sei Eisabwurf nur bei bestimmten Wetterbedingungen ein Problem: „Das sind wenige Stunden an einigen Tagen im Winter. Bei solchen Bedingungen wäre das Betreten des Waldes auch ohne Windräder problematisch, weil sich auch an Bäumen Eiszapfen bilden und herunterfallen können.“ Wanderwege wären bei zwei Anlagen geringfügig betroffen. Dort sei aber ein Ausweichen möglich. Auch beim Thema Schattenwurf rede man von wenigen Stunden pro Jahr, in denen Abschaltungen der Anlagen nötig seien. Im Genehmigungsverfahren gehe man bei der Ermittlung der Schattenwurfdauer von 365 Tagen Sonnenschein ohne Wolken und Nebel aus. „Wenn aber doch Gefahr besteht, dass diese maximalen Zeiten ausgeschöpft sind, werden die Anlagen automatisch abgeschaltet“, sagt Zach.

Sogar Vorteil für Tourismus?

Gegen das Tourismus-Argument der IG Waldviertel nimmt Jaksch-Fliegenschnee Stellung. Weltweit zeige keine einzige Studie, dass Windkraft den Tourismus negativ beeinflusse. Im Sternwald im oberösterreichischen Mühlviertel etwa kämen die Leute gerade wegen der Windräder. So könne man etwa mit Mountainbike-Strecken durch die Windparks Gäste anlocken.

Klimaziele erfordern Ausbau.

Den Einwand, dass ein weiterer Ausbau der Windkraft in NÖ nicht notwendig sei, lässt Zach ebenfalls nicht gelten. Denn dass sich das Land bilanziell übers Jahr gerechnet mit 100% erneuerbarem Strom versorgen könne, bedeute nicht, dass der Strombedarf an jedem Tag durch Ökostrom gedeckt werden kann. Genau das müsse aber angesichts des Klimawandels das Ziel sein. „Nebenbei gesagt kann das Waldviertel nur 50 Prozent des Strombedarfs aus eigener Erzeugung decken, beim Ökostrom sind es überhaupt nur 30 Prozent“, zeigt Zach auf. Das Erreichen der Klima- und Energieziele sei nur mit einem weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger erreichbar: „Denn es gilt auch andere Energiesektoren klimafreundlicher zu machen, allen voran Wärme und Mobilität. Auch die Industrie muss grüner werden.“

Die Behauptung, dass die Wild eine Windkraft-Ausschlusszone sei, ist laut Zach falsch. Bei der Zonierung gemeinsam mit vielen Experten habe es neben Eignungs- und Ausschlussflächen auch sogenannte Vorbehaltszonen gegeben, wo zum Zeitpunkt der Zonierung noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Daten vorlagen. Dort mussten die Projektwerber besondere wissenschaftliche Vorerhebungen durchführen. „Das haben EVN und W.E.B natürlich gemacht und die von uns beauftragten Experten kommen zum Schluss, dass das Projektgebiet sehr wohl für eine Windkraftnutzung geeignet und das Projekt genehmigungsfähig ist“, stellt Zach klar.

Glätten sich die Wogen?

Dass sich die derzeit hochgehenden Windkraft-Wogen bald glätten, hofft indes Jaksch-Fliegenschnee: „Andere Beispiele haben gezeigt, dass die Zustimmung zu den Windparks weiter steigen, wenn die ersten Räder erst stehen“, sagte er. Dabei sei die Zustimmung zur Windkraft im Waldviertel ohnehin hoch – nämlich zwischen 70 und 80 Prozent, wie eine Umfrage der IG Windkraft vor zwei Jahren gezeigt habe.