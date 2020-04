24 Zivildiener haben im April beim Roten Kreuz in den vier Waldviertler Bezirken ihren Dienst angetreten. Betraf die Corona-Pandemie ihre Vorgänger, die alle für drei Monate weiter verpflichtet wurden (acht weitere haben ihren Dienst wieder aufgenommen), vor allem in den Einsätzen, so bekommen die Neuen die Auswirkungen auch schon bei der Ausbildung zu spüren.

Im Normalfall wird diese für Gmünd, Waidhofen und Zwettl in Gmünd abgehalten, die Horner zieht‘s nach Krems. Aber alle in einem Ausbildungsraum zusammensetzen? Aktuell nicht möglich. Ausgebildet wird jetzt in Kleingruppen zu je maximal vier Personen in den Bezirksstellen – je zwei Gruppen in Zwettl & Waidhofen, je eine in Gmünd, Litschau, Weitra und Horn.

„Die Theorie wird am Vormittag via Videostream vermittelt“, erklärt Markus Hobiger, Geschäftsführer der Bezirksstelle Gmünd. „Der Vortragende sendet von Tulln aus.“ Jeder Zivildiener sitzt an einem eigenen Tisch. Im Praxisteil am Nachmittag wird das Abstandhalten schwieriger – da werden die Zivis von einem Praxisanleiter der jeweiligen Bezirksstelle geschult.

Praxis eher zurückhaltend

Die Hygieneauflagen sind streng: Mund- und Nasenschutz sind wie laufendes Desinfizieren Pflicht. „Dadurch läuft der Praxisteil eher zurückhaltend“, sagt Martin Amon, Geschäftsführer der Bezirksstelle Horn. „Es passiert mehr auf Sehen. Beim Überprüfen, ob eine Person atmet, halten wir normalerweise den Kopf nahe an den Mund des ‚Verletzten‘. Das wird jetzt vermieden.“

Die Ausbildung laufe aber gut, beteuern alle Bezirksstellen. „Das Feedback ist sehr positiv“, sagt Manfred Fischer von der Bezirksstelle Zwettl. „Die Theoriestunden funktionieren gut. Im Praxisteil profitieren wir vom guten Wetter. Der konnte bisher immer draußen stattfinden.“

Eigene Zivi-Areale

Die Umstellung sorgte in den Bezirksstellen für einige Hürden – die Zivildiener sollen während der Ausbildung nicht mit den Mitarbeitern in Kontakt kommen, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. „Wir haben eigene Räume geschaffen“, schildert Hobiger. In Horn ist die zweite Etage nun Zivi-Areal, auch in den anderen Bezirksstellen ist man getrennt. Die Weitraer Zivildiener werden überhaupt außerhalb, im Dorfhaus in Ulrichs, ausgebildet. „Die Umstellung war nicht einfach“, schildert Johannes Zeller, Bezirksstellengeschäftsführer in Litschau. „Die Maßnahmen sind Mitte März gekommen. Das musste alles schnell gehen. Absagen können wir den Einrückungstermin auch nicht, wir brauchen ja die Zivis.“

Denkanstoß?

Das Rote Kreuz geht in der Coronakrise neue Wege. „Vielleicht kann man daraus lernen“, regt Amon an. „Ob man nicht generell den Theorieteil via Stream erledigt. Es ist schon effizienter. Lehrbeauftragte zu bekommen, ist nicht immer einfach. Vielleicht ist das die Zukunft. Aber warten wir ab.“ Die nächsten Zivildiener sollen jedenfalls im Juli einrücken.