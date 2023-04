19. Waldviertler Wissensforum: Herausforderung Pflege

„Wie finanziere ich ein würdevolles Dasein bei Pflegebedarf? Wo erhalte ich rasch und unbürokratisch Hilfe?“ Mit diesen Fragen und mehr setzte sich das 19. Waldviertler Wissensforum zum Thema „Herausforderung Pflege“ am 14. April in der AnnoLignum Holz-Erlebnis-Welt in Waidhofen an der Thaya auseinander.

Lukas Wenzl, Amtssachverständiger im Rahmen der Heimaufsicht beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, brachte am Freitagabend Argumente und Erfahrungen aus seiner Sicht mit.

Fachhochschul-Professor Markus Golla leitet das Institut für Pflegewissenschaft und ist Leiter des Studiengangs für Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC Fachhochschule Krems. Er zeigte den Pflegenotstand auf und brachte am Ende Lösungsvorschläge und Lösungsmöglichkeiten. Zum Schluss präsentierte der Geschäftsführer der Waldviertel Consult, Markus Miko, einen Überblick über aktuelle private Vorsorgemöglichkeiten rund um leistbare Pflege.

Im Anschluss an die Vorträge blieb noch Zeit, um sich bei einem Imbiss mit den Referenten auszutauschen.

