Das Evangelische und die Textilarbeiter

Im Rahmen des Waldviertelfestivals „Randerscheinungen“ luden die Kulturinitiative Ichthys und Karl Immervoll, in Zusammenarbeit mit der evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd/Waidhofen, am 3. Juni zu einem geschichtsträchtigen Abend mit musikalischer Umrahmung in den Saal der Ferienpension in Groß-Siegharts.

Der Arbeitergesangsverein Groß-Siegharts und Umgebung präsentierte unter seinem Chorleiter Karl Immervoll Lieder, die die Entstehung des Bandlkramerlandes beschreiben. In den Liedern erfuhr man von Florian Geier - einem Zeitgenossen Luthers - und den Bauernaufständen sowie von der besonders tragischen Liebesgeschichte zwischen einer Leberwurst und einer Blunzen.

Das Arbeiterlied „Bet und Arbeit“ von Georg Herwegh (entstanden 1863 für den ersten deutschen Arbeiterverein) wurde ebenso zu Gehör gebracht wie das Lied der Miriam, György Ligetis Lied über tratschende Frauen oder „Lass dich nicht verhärten“ von Wolf Biermann.

Karl Immervoll präsentierte zwischen den Liedern historische Fakten aus der Zeit, als Johann Christoph Ferdinand von Mallenthein Groß-Siegharts zum Zentrum der Textilindustrie machte. Die oft katastrophalen Zustände in den Fabriken wurden genauso thematisiert, wie das soziale Engagement der Fabriksbesitzer. Sie errichteten Schulen, Wohnheime und Kinderverwahrungsstätten, damit Frauen in den Fabriken arbeiten konnten.

Die nächsten Veranstaltungen der evangelischen Gemeinde im Rahmen des Waldviertelfestivals sind am 10. Juni in Aigen-Drösiedl, am 13. Juni in Heidenreichstein, am 18. Juni in Waidhofen und am 12. August in Gmünd.