Randerscheinungen in alten Dorfwirtshäusern

Das Waldviertel-Festival 2023 steht unter dem Motto „Randerscheinungen“ und bringt die Kunst zu den Menschen, verteilt Literatur, Ausstellungen, Musik, Filme in kleine abgelegene Orte, in aufgelassene Fabriksgebäude, in seit geraumer Zeit geschlossene Dorfwirtshäuser – und die Menschen kommen und sind begeistert. Am Freitagabend konnte man dies im ehemaligen Gasthaus Pfabigan in Rabesreith miterleben, wohin Willi Erasmus und Mella Waldstein vom Filmclub Drosendorf die Dorfbewohner und viele andere interessierte Besucher zu einem „Rand#e#wu“ geladen hatten, dem vierten von insgesamt fünf in allerhand aufgelassenen Wirtshäusern in verschiedenen Orten.

Die Autorin und Journalistin Mella Waldstein, das ehemalige Gastwirt-Ehepaar Herbert und Manuela Pfabigan, der Kulturveranstalter Willi Erasmus und die Kulinarikverantwortliche Judith Larcher in der mit alter Schablonenmalerei verzierten früheren Gaststube. Foto: Monika Freisel

Nach der kulinarischen Versorgung der Gäste folgte das spannend erwartete kulturelle Menü, in dessen erstem Teil die Journalistin und Autorin Mella Waldstein aus zweien ihrer Waldviertel-Bücher las, das „Hintaus“ der Bauernhöfe und die Herstellung der Waldviertler Erdäpfelknödel erklärte, über die Eiskeller berichtete, in denen das im Winter aus Teichen und Flüssen gesägte Eis dort gelagertes Fleisch den ganzen Sommer über frisch hielt. Auch über den in St. Oswald im südlichen Waldviertel im Jahr 1859 gegründeten „Verein auf gegenseitige Hilfe bei Brandfällen“ berichtete Waldstein, Früher gab es vieler solcher Vereine, als einziger blieb jedoch nur mehr jener in St. Oswald erhalten, der deshalb in die Liste des „Immateriellen Weltkulturerbes“ aufgenommen wurde. In ihre humorvolle „Waldviertler Dorflitanei“ hat Waldstein eine lange Liste von Dorfnamen eingeflochten, die beispielsweise Tierarten enthalten, wie Edengans oder Kibitzhöfe, auch unzählige, die auf „-reith“ enden, wie Goschenreith oder Rabesreith, oder solche mit der Endung „-schlag“, wie Ulrichschlag oder Weikertschlag.

Filmische Raritäten

Im zweiten Teil präsentierte der Kulturveranstalter Willi Erasmus aus der Sammlung „Niederösterreich privat“ Schwarz-Weiß-Filme aus den 1920er-Jahren und einen 40 Jahre alten Super-8-Film. Der Streifen „Die Stadt Raabs im Thayatale“ dokumentiert die Feierlichkeiten anlässlich der Erhebung der Marktgemeinde Raabs zur Stadt im Jahr 1926, mit Festreden, Landwirtschaftsausstellung und einem Festzug, in dem die im 12. Jahrhundert zelebrierte Hochzeit von Sophie von Raabs aus dem Geschlecht der „Grafen von Raabs und Burggrafen von Nürnberg“ mit Graf Friedrich von Zollern in historischen Kostümen nachgespielt wurde. Durch diese Ehe wurde Sophie zur Stammmutter der Hohenzollern und der späteren preußischen Könige und deutschen Kaiser. Im zweiten Film konnten die Zuseher eine Herbstfahrt des Österreichischen Touring-Clubs (ÖTC) in den 1920er-Jahren mitverfolgen, die in zumeist offenen Autos auf noch nicht asphaltierten Straßen durch das Thayatal führte. Bemerkenswert: Auch eine Autolenkerin war bereits unter den Fahrern. Der dritte Film war im farbigen Super-8-Format gedreht worden und hielt den Faschingsumzug in Raabs im Jahr 1982 fest.