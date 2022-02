Waldviertler Grünen kritisieren Gesundheitsmanagement

„Wir machen uns Sorgen“, verlautbaren die Grünen im Waldviertel, allen voran der Nationalratsabgeordnete Martin Litschauer und Landtagsabgeordnete Silvia Moser. Der Auslöser: die Krankenhäuser, nicht nur in Waidhofen, sondern im gesamten Waldviertel.

Waidhofen speziell spielt natürlich eine besondere Rolle, da es „schon viele Probleme in der Vergangenheit gab“, wie Litschauer erörtert. Man denke zurück an Proteste zur Schließung der Gynäkologie. „Nun bereiten uns erneut Gerüchte betreffend Einsparungen und Schließungen Sorgen“, sagt der grüne Nationalratsabgeordnete. Das Hauptproblem sei die fehlende Transparenz hinter den Entscheidungen im Hintergrund.

Kritik gibt‘s dabei vor allem für das Gesundheitsmanagement des Landes Niederösterreich, sowie am regionalen Gesundheitsplan 2025. Die Erstellung dessen wurde schon 2017 für alle Bundesländer verpflichtend beschlossen und beinhaltet die regionale Planung für die einzelnen Krankenhäuser in den kommenden Jahren.

Großer Gesundheitsplan noch unvollständig

Gerade in Niederösterreich sei dabei laut den Grünen so einiges im Argen. Der Plan wurde nicht, so wie in anderen Bundesländern am Stück aufgelegt, sondern in zwei Teile geteilt. Der zweite Teil ist dabei nach wie vor nicht veröffentlicht und die Nachfrist schon seit 2020 überschritten. Der Plan erhalte nur Gültigkeit, sobald beide Teile vorliegen. „Ich frage mich, was da los ist. Pandemie hin oder her, das ist keine Ausrede. Warum ist man nicht offen und transparent mit der Gesundheitsplanung?“, meint Silvia Moser.

Bekannt ist unter anderem bisher die Umverteilungen der Krankenbetten im gesamten Waldviertel. Die größten Veränderungen erfahren die Chirurgie (-51 Betten), die Gynäkologie (-18 Betten), sowie die Orthopädie (-29 Betten). Einzige Gewinner sind die Neurologie (+10 Betten) und die Innere Medizin (+6 Betten).

„Wie wirkt sich die Streichung der Betten auf das Leistungsangebot aus?“, fragen die Grünen. Bei so vielen Kürzungen stelle sich auch die Frage, wie der für Waidhofen bereits angekündigte Schwerpunkt auf Geriatrie und Altersmedizin umgesetzt werden sollen. „Wo kommen die hin, wenn keine zusätzlichen Betten geschaffen werden? Wir verlangen, dass der zweite Teil des Gesundheitsplans schnell vorgelegt und die Bevölkerung informiert wird“, betont Moser.

Waldviertler Gesundheitssystem auf "Schrumpfkurs"

Auch die Personalsituation bereite Kopfzerbrechen. Immer weniger Turnusärzte würden dafür sorgen, dass auch die Zahl der Ärzte im Waldviertel abnimmt. „Es ist klar, dass der Schrumpfkurs für weniger Attraktivität der Krankenhäuser für die Ärzte sorgt“, meint Litschauer. „Die Dienstgeber sollten jetzt gefordert sein, diese Negativspirale zu durchbrechen und sich um das Personal Gedanken zu machen. Sonst kommt es irgendwann dazu, dass zugesperrt wird, mit der Begründung, es gibt nicht genug Personal.“

Gleicher Meinung ist Silvia Moser: „Es ist schon verständlich, wenn es Personalprobleme gibt, aber man muss offen damit umgehen. Unsere Frau Landeshauptfrau hat die Garantie zur Erhaltung der Standorte gegeben, doch diese bringt nichts, wenn vom Krankenhaus nur eine leere Hülle übrigbleibt.“ Die Qualität der Standorte zu wahren sei das Gebot der Stunde. Problem sei laut ihr auch die Zentralisierung der Landesgesundheitsorganisation in St. Pölten, weit weg von den Problemen der Region.

Symptomatisch zu sehen sei das Missmanagement zudem bei der überrannte PCR-Teststraße in Zwettl. „Da gibt es teilweise drei Stunden Wartezeiten. Das kann ich nicht akzeptieren, vor allem für die, die aus anderen Bezirken kommen und einen längeren Weg haben. Warum gibt es im oberen Waldviertel keine Alternative?“, schildert Litschauer verärgert. „Wenn alle nach Zwettl strömen, ist es klar, dass die Teststraße jetzt zum Höhepunkt der Welle übergeht. Es wäre erwartbar gewesen“, meint auch Moser. Das sei aber auch nur ein weiteres Symptom der aktuellen Problematik. „Man ist nicht bereit, Strukturen im nördlichen Waldviertel zu schaffen“, sagt Litschauer.

