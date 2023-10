Vorsorge und Recht im Alltag

Waldviertel Consult organisierte in Kooperation mit der Waldviertel Akademie am 6. Oktober das 20. Waldviertler Wissensforum, diesmal zum Thema „Vorsorge und Recht - Planungsvorgänge am Schnittpunkt der Generationen“. Die Relevanz des Themas zeigte sich bei der hohen Anzahl an Besuchern, denn über 100 Personen kamen in die AnnoLIignum Holz-Erlebnis-Welt Blumberger und lauschten den Vorträgen von Bernhard Kispert, Isabella Bock und Gerald Wagner.

Die Grundsätze einer Vorbereitung auf das eigene Ableben wurden an diesem Abend thematisiert. Bernhard Kispert, Rechtsanwalt und Partner bei der Wiener Kanzlei „wkklaw“, sprach über die Grundzüge des Erbrechts und über das gesetzliche Erbrecht. Isabella Bock, Substitutin im Notariat Müllner in Waidhofen, beleuchtete anschließend das Erwachsenenschutzrecht und ging auf die Vorsorgevollmacht, die verschiedenen Formen der Erwachsenenvertretung und die Patientenverfügung ein. Gerald Wagner, Notar in Litschau, brachte Informationen zur Testamentserstellung sowie über das Verlassenschaftsverfahren mit.

Markus Miko, Geschäftsführer der Firma Moderatum Financial Services, moderierte die Veranstaltung und präsentierte am Ende einige Gedanken und Erfahrungen zum Investment am Generationenübergang.