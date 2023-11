33 Pilger feierten Messe in Maria Dreieichen

19 Personen machten sich am 21. Oktober um 6.30 Uhr, trotz kurzfristiger Verschiebung, von Hollenbach auf den Weg nach Maria Dreieichen.

Bei herrlichem Herbstwetter wuchs die Pilgerschar im Laufe des Tages auf 33 Personen an. Nach kurzen Pausen in Groß-Siegharts, Ellends, dem Mittagessen in Ludweis, Pausen in St. Bernhard und Horn feierten die Pilger am Abend mit Pater Michael Hüttl die Wallfahrermesse in Maria Dreieichen, welche von der Singgemeinschaft Hollenbach musikalisch umrahmt wurde.

Ein herzliches Danke gilt den Kreuzträgerinnen Elfriede Eipeltauer und Monika Rupp-Pöckl, der Vorbeterin Veronika Böhm, den Begleitfahrern Andreas König und Franz König-Serych sowie den vielen Helfer bei der Verpflegung.