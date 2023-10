Fußwallfahrer marschierten 40 Kilometer

Bereits um sechs Uhr morgens bekamen die Pilger den Reisesegen durch Pfarrer Stephan Jarczyk im Pfarrhofgarten in Pfaffenschlag, ehe sie zur 40 Kilometer langen Wallfahrt nach St. Wolfgang bei Weitra aufbrachen.

Nach drei Stunden Wanderung war der erste Halt in Langschwarza, wo eine Andacht von Diakon Herbert Böhm gehalten wurde. Zur Mittagszeit kamen die Fußwallfahrer in Waldenstein an, wo sich jeder stärken konnte. Nach dem Mittagessen, wurde in Waldenstein von Vikar Friedrich Mikesch eine Andacht gestaltet. Gestärkt ging es weiter nach Weitra, dort kam der Altbischof Klaus Küng dazu.

Der Altbischof begleitete die Wallfahrer bis nach St. Wolfgang. Am Ziel angelangt, folgte schließlich die Abendmesse in der Wallfahrtskirche, zelebriert durch den Altbischof Klaus Küng, Pfarrer Stephan Jarczyk und Vikar Friedrich Mikesch.