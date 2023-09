200 Pensionisten wanderten in Engelbrechts

Beim Bezirkswandertag des Pensionistenverbandes in Engelbrechts am 2. September war die Ortsgruppe Groß-Siegharts mit 27 Teilnehmern dabei. 13 Radfahrer bewältigten die 60 km lange Strecke von Groß-Siegharts nach Engelbrechts (hin und zurück) in 3 Stunden 20 Minuten.

Foto: Franz Irschik, Franz Irschik