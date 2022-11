Hilfe durch Kran: Unfall in Wohnhaus

Nach einem Unfall in einem Wohnhaus am 11. November versorgte das Rote Kreuz einen verletzten Mann im 1. Obergeschoss eines Hauses in Warnungs. Aufgrund des Verletzungsmusters des Patienten musste dieser liegend aus dem Gebäude transportiert werden. Da dies über die Stiegen nicht möglich war, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen zur Personenrettung angefordert.

Kurz nach der Alarmierung machten sich drei Einsatzfahrzeuge der Waidhofner Wehr auf den Weg ins rund 17 Kilometer entfernte Warnungs.

Während der Anfahrt wurde Kontakt mit der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Vitis aufgenommen, um die Zufahrt zum Objekt abzuklären. Der Fahrzeugkommandant des Kommandofahrzeuges traf als erster der Waidhofner Einsatzkräfte am Einsatzort ein und verschaffte sich einen kurzen Überblick über die Situation. Rasch konnte der ideale Aufstellplatz für die Drehleiter vor dem Haus gefunden werden. Kurz darauf traf die Drehleiter am Einsatzort ein und konnte sofort den ihr zugewiesenen Aufstellplatz beziehen.

Nach Montage der Krankentragenhalterung am Korb wurde der Patient durch ein Fenster im ersten Obergeschoß des Hauses auf den Drehleiterkorb gehoben und anschließend zu Boden gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

