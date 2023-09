Wasser-Leistungsbewerb Waidhofner Zillenfahrer nahmen erstmals an Bundesbewerb teil

Andreas König (links) mit Andreas Altrichter auf der Mur. Foto: Feuerwehr

N ach den sensationellen Leistungen bei den Landeswasserdienstleistungsbewerben qualifizierten sich Andreas König und Andreas Altrichter erstmals für die Teilnahme beim Bundesbewerb. Dieser fand am 16. September am Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring statt.

283 Zillenbesatzungen aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Wien haben sich für den Bundeswasserwehr-Leistungsbewerb qualifiziert und gingen in Lebring an den Start. Erstmals gelang es auch den beiden Zillenfahrern Andreas König und Andreas Altrichter von der Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts sich für diesen Bewerb zu qualifizieren. Dies ist die erste Teilnahme überhaupt einer Zillenbesatzung aus dem Bezirk Waidhofen an dem Bundesbewerb. Herbert Altrichter (links) und Bernhard Bäck (rechts) waren als Bewerter tätig und gratulierten den beiden Waidhofnern Andreas König und Andreas Altrichter zur erfolgreichen Teilnahme. Foto: Feuerwehr Gefahren wurde auf der Mur, die den Bewerbsteilnehmern einiges an Kraft und Ausdauer abverlangte. Die beiden Waidhofner Teilnehmer belegten in den Wertungsklassen Zillen-Zweier Bronze und Zillen-Zweier Silber (mit Alterspunkten) jeweils den 10. Platz. Zwei weitere Feuerwehrmitglieder waren ebenfalls bei diesem Bundesbewerb mit dabei. Herbert Altrichter (FF Vestenpoppen-Wohlfahrts) und Bernhard Bäck (FF Alt-Waidhofen) standen als Bewerter im Einsatz. Der Bundeswasserwehr-Leistungsbewerb fand heuer zum dritten Mal statt. Der Bewerb findet alle drei Jahre statt und war nach seiner Premiere 2015 in Tulln, im Jahr 2019 in Ach/Salzach (OÖ) zu Gast.