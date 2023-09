Zillenfahrer aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya erfolgreich

Fast 1.200 Zillenbesatzungen kämpften beim Landeswasserdienstleistungsbewerb in Klosterneuburg um Meter und Sekunden. Um auf dem Siegerpodest ganz oben zu stehen, musste die Holzzille auf der Donau 600 Meter mit einem Schiffshaken stromaufwärts geschoben und stromabwärts gerudert werden. Auf der Strecke galt es dabei zudem mehrere Hindernisse zu bewältigen. Unter anderem die Aufnahme vom im Wasser treibenden Schwemmhölzern, die Fahrt durch eng gesetzte Torstangen oder eine vollständige Wende der Zille.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen die Zillenfahrer das ganze Jahr hart trainieren. Die Fahrt in den Rettungsgeräten erfordert nämlich nicht nur viel Kraft, sondern auch enorme Geschicklichkeit. Bei der Siegerehrung zeigte sich NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner von den sportlichen Leistungen aller Zillenfahrer beeindruckt. "Unsere Mitglieder erbringen jeden Tag tolle Leistungen für unsere Gesellschaft. Das haben sie wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya nahmen insgesamt 34 Zillenbesatzungen teil und erzielten dabei sehr gute Ergebnisse. Besonders erfolgreich waren Andreas König (FF Vestenpoppen-Wohlfahrts) und Christoph Petjera (FF Groß-Siegharts-Stadt) in der Wertungsklasse Bronze mit Alterspunkte - verschiedene Feuerwehren. Sie erreichten den sensationellen 2. Platz. Ebenfalls auf das Podest schafften es Martin und Roman Danzinger (beide FF Brunn). Die beiden erzielten mit ihrer Leistung in der Wertungsklasse Silber mit Alterspunkte den 3. Platz. In der Wertungsklasse Zillen-Einer Frauen Allgemein belegte Daniela Preus (FF Brunn) den 4. Platz. In der Meisterklasse mit Alterspunkte erreichten Andreas Altrichter und Andreas König (beide FF Vestenpoppen-Wohlfahrts) den 6. Platz und qualifizierten sich für den Bundeswasserwehrleistungsbewerb. Dieser findet am 16. September am Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring statt.

25. Landeswasserwehrleistungsbewerb in der Steiermark

Beim Landeswasserwehrleistungsbewerb der Steiermark am 1. und 2. September in Wildong gingen 520 Zillenbesatzungen an den Start. Die Bewerbsstrecke stellte sich als sehr herausfordernd dar. Die Kainach führte wenige Tage vor dem Bewerb Hochwasser. Die Strömung und die unterschiedlichen Wassertiefen entlang der Bewerbsstrecke stellten eine besondere Herausforderung hinsichtlich Kraft, Technik und Ausdauer dar und brachte manche Zillenbesatzungen in die Nähe persönlicher Leistungsgrenzen.

Die Platzierungen der Waidhofner Teilnehmer: 4. Platz für Andreas König (FF Vestenpoppen-Wohlfahrts) in der Wertungsklasse Zillen Einer Meisterklasse mit Alterspunkte; 4. Platz für Daniela Preus (FF Brunn) in der Wertungsklasse Zillen Einer Frauen; 2. Platz für Roman Danzinger (FF Brunn) in der Wertungsklasse Zillen Einer mit Alterspunkte; 2. Platz für Herbert Bichl (FF Nonndorf) in der Wertungsklasse Zillen einer Meisterklasse; Bernhard Bäck (FF Alt-Waidhofen) erreichte beim Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold den 4. Platz und konnte sich über das goldene Abzeichen freuen. Die Zillenbesatzungen Martin und Roman Danzinger (FF Brunn) schafften es in der Wertungsklasse Bronze mit Alterspunkte auf den 3. Platz, in Silber mit Alterspunkte sogar auf Platz 1. Bernhard Bäck und Andreas König fuhren in Silber verschiedene den 2. Platz ein. Daniela Preus erhielt das Wasserwehrleistungsabzeichen in Silber