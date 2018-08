Die Kraftwerke entlang der Thaya stehen still – zu gering ist seit Wochen die Durchflussmenge, um die Turbinen zu betreiben.

Andreas Pasielak, Sprecher Kleinwasserkraft Thayatal, beim Lokalaugenschein in der Nähe von Karlstein. Die Steine wären normalerweise unter Wasser. | Michael Schwab

Die Lage ist ähnlich wie im Vorjahr, wo es im Hochsommer ebenfalls zu längeren Stillstandsphasen kam. Für die Betreiber, die in den letzten Jahren vielfach in die Modernisierung und ökologische Anpassung ihrer Anlagen durch Fischaufstiegshilfen investiert haben, ist das eine bittere Pille. „Das Frühjahr war heuer etwas besser, dafür ist der Sommer diesmal sehr schlecht. Wir haben jetzt das dritte Jahr mit Wassermangel in Folge“, fasst der Sprecher der Thaya-Kleinwasserkraftwerke Andreas Pasielak, zusammen.

Eine, die massiv in ein neues Wasserkraftwerk investiert hat, ist die Geschäftsführerin der Dykmühle in Raabs, Lisa Dyk. Rund eine Million Euro kostete das Anfang 2017 fertiggestellte Kraftwerk. „Bei der Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung haben wir einen aus damaliger Sicht realistischen Jahresertrag von 880.000 Kilowattstunden angenommen. Tatsächlich waren es von Anfang Mai 2017 bis Ende April 2018 nur rund 409.000 Kilowattstunden. Das ist weniger als die Hälfte“, erklärt Lisa Dyk.

Die normale mittlere Durchflussmenge der Thaya würde in Raabs etwas über sieben Kubikmeter pro Sekunde betragen. Die Messstelle des Landes Niederösterreich wies am vergangenen Samstagmorgen mit nur knapp 0,23 Kubikmetern den bisher niedrigsten Wert des Jahres aus. Das ist weniger, als die Dykmühle über die Fischaufstiegshilfe (210 Liter pro Sekunde) und die Fischabstiegshilfe (75 Liter) leiten müsste. Mit Stand 7. August produzierte das Kraftwerk in 160 Betriebsstunden nur noch 15 Kilowattstunden, jetzt steht es komplett. „Unsere Turbinen haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, deshalb lief unsere Anlage noch, als andere schon länger standen“, sagt Dyk.

Dieses Rinnsaal ist alles, was derzeit an Wasser über die Wehr bei der Liebnitzmühle läuft, zeigt Franz Friedreich. | NOEN

Der Karlsteiner Architekt und Betreiber der Liebnitzmühle, Franz Friedreich, betreibt zwei Wasserkraftwerke, eines in Karlstein und ein Kleineres in Liebnitz. Beide stehen nun still. „In Liebnitz läuft seit Juni nichts mehr, in Karlstein lief die Turbine vor zwei Wochen zum letzten Mal eine Stunde am Tag. Wir hatten schon mehrere Jahre lang Phasen mit wenig Wasser, die aber nur kurze Zeit anhielten. Jetzt herrscht aber schon seit vier Monaten Wassermangel“, schildert Friedreich die Lage.

In Raabs wurde Thaya 26,6° C warm

Er kann sich an Trockenheitsphasen in seiner Kindheit in den 1950er- und 1960er-Jahren erinnern, und auch um die Jahrtausendwende, die aber nie so lange dauerten wie jetzt. Beim Lokalaugenschein bei seiner Wehranlage sind nur zwei kleine Rinnsale zu sehen, die über die Steine plätschern. „Man muss sich vorstellen, das ist im Moment die ganze Thaya. Man kann sich vorstellen, wie die Wasserstände ohne Staubauwerke aussehen würden“, erläutert Friedreich.

Still steht auch das größte Wasserkraftwerk an der Thaya, jenes der EVN in Kollmitzgraben. Die übrigen der 70 Wasserkraftwerke der EVN in Niederösterreich und der Steiermark laufen laut EVN-Pressesprecher Stefan Zach derzeit mit 35 Prozent ihrer Maximalleistung.

Die geringen Durchflussmengen sind aber nicht nur für die Kraftwerksbetreiber ein Problem, sondern gefährden auch das ökologische Gleichgewicht in der Thaya. „Die Durchflusswerte liegen derzeit etwa 60 Prozent unterhalb der Werte, welche Gewässerökologen für die ökologische Funktionsfähigkeit für unbedingt erforderlich halten. Dadurch steigen die Wassertemperaturen stark an, im Raum Raabs erreichte die Thaya bereits einen Spitzenwert von 26,6° C“, berichtet Fischereiaufseher und Kraftwerksbetreiber Reinhard Bentz. Dazu komme noch der Nährstoffeintrag durch Einleitungen aus Kläranlagen in die Thaya, die durch den geringen Durchfluss nicht ausreichend verdünnt werden.

"Umkippen" des Wassers droht

Dadurch setzt sich ein Teufelskreis in Gang. Es kommt zu einer hohen Vermehrung von Wasserorganismen, der Sauerstoffverbrauch im Wasser steigt, während der Sauerstoffgehalt durch die hohen Wassertemperaturen abnimmt. Es droht ein „Umkippen“ des Gewässers. „Ein Fischsterben in der Thaya ist bei diesen Parametern jederzeit möglich“, warnt Bentz. Kraftwerksbetreiber können die Mindestwassermengen für die Fischaufstiege und die vorgeschriebenen Restwassermengen nicht mehr erfüllen. Laut Bentz müssten 480 Liter pro Sekunde abgeleitet werden, derzeit sind es aber unter 200. Im Stau wird zwar der Wasserstand gehalten, weshalb es rein optisch nach „genug Wasser“ aussieht, aber das Wasser steht fast still und erwärmt sich daher schnell.

Wasser-Entnahme auch problematisch?

Neben den ausbleibenden Niederschlägen sieht Bentz auch weitere Faktoren, welche die Lagen verschärfen, insbesondere die Entnahme von Thayawasser zu Bewässerungszwecken, sowohl in genehmigter als auch in illegaler Form, und durch Drainagesysteme.Seitens der Behörde wurden bisher jedoch keine illegalen Wasserentnahmen angezeigt, berichtet Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl. „Wir haben leider nicht die personellen Ressourcen, um gezielt jemanden auf Streife entlang der Thaya gehen zu lassen. Wenn wir aber Hinweise auf illegale Entnahmen erhalten, gehen wir dem selbstverständlich nach“, erklärt Schnabl. Die Bestimmungen, was zulässig sei und was nicht, seien seit den behördlichen Klarstellungen im vergangenen Sommer den meisten Leuten bekannt und gesetzlich klar geregelt.Auch die bewilligungspflichtige Sportplatzbewässerung sei im Bezirk geklärt, zumal in den meisten Fällen das Wasser dafür aus Brunnen und nicht direkt aus der Thaya stamme. „Selbstverständlich gibt es auch hier klare Regeln und Mengenbeschränkungen in den Bescheiden“, stellt Schnabl klar.