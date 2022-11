WEB Windenergie AG Waidhofner Unternehmen erhielt NÖ Exportpreis

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Barbara Ascher (Vizepräsidentin Industriellenvereinigung NÖ), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Frank Dumeier und Michael Trcka (W.E.B), Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Helmut Miernicki (Geschäftsführer ecoplus) Foto: Josef Bollwein

B eim Niederösterreichischen Exporttag in der Wirtschaftskammer NÖ holten sich Neuexporteure und Exportprofis Informationen von 15 Wirtschaftsdelegierten, die 23 Länder betreuen. Am Abend wurde dann der ersten NÖ Exportpreis in fünf Kategorien verliehen. Auch die Waidhofner Firma WEB Windenergie AG (W.E.B) aus Pfaffenschlag wurde ausgezeichnet.