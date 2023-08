Alexander Vogl ist neuer Wirtschaftskammer-Leiter in Waidhofen/Thaya

Kürzlich kam es an der Spitze der Wirtschaftskammer Waidhofen zu einem personellen Wechsel: Dietmar Schimmel übergibt an Alexander Vogl. Schimmel, seit 1989 in der Bezirksstelle Waidhofen tätig, war seit 1998 Bezirksstellenleiter.

In den 25 Jahren als Chef waren ihm gemeinsam mit seinem Bezirksstellenteam der vielfältige und abwechslungsreiche Servicebereich der Bezirksstelle verbunden mit den Kontakten zu den Unternehmern ein großes Anliegen. Dabei war die gute Zusammenarbeit mit den Ämtern, Behörden, Sozialpartnern und allen Institutionen sehr hilfreich und hat immer einen hohen Stellenwert eingenommen.„Gerade die gute Zusammenarbeit ist eine besondere Stärke unseres Bezirkes“, betont Schimmel.

Sein Nachfolger Alexander Vogl, bereits seit 2008 in der Wirtschaftskammer Waidhofen Bezirksstellenreferent, freut sich auf seine neue Aufgabe und möchte die Leitung der Bezirksstelle mit ihrem vielfältigen Aufgabenbereich gewissenhaft, wie sein Vorgänger Dietmar Schimmel, fortführen. Dem 47-jährigen Juristen sind Serviceleistungen für die Mitglieder sowie die guten Kontakte zu den Sozialpartnern, Behörden und Ämtern gleichermaßen wichtig. Den im Bezirk vorliegenden ausgewogenen Branchenmix – von großen Leitbetrieben bis hin zu Klein- und Mittelbetrieben – findet Vogl besonders spannend.

Seine Nachfolge als Bezirksstellenleiter-Stellvertreterin tritt Katharina Hollerer an, die bereits seit 1. Dezember 2022 in Waidhofen tätig ist.

Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter freut sich auf die künftige Zusammenarbeit und betont: „Alexander Vogl ist schon seit ca. 15 Jahren in der Bezirksstelle Waidhofen tätig und somit im Bezirk gut vernetzt.“