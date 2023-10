Lambert Handl ist neuer Bürgermeister von Dobersberg

Der angekündigte Ämterwechsel im Gemeinderat in Dobersberg ist nun offiziell vollzogen. Am 11. Oktober wurde der bisherige Vizebürgermeister Lambert Handl (ÖVP) zum Bürgermeister gewählt. In der geheimen Wahl, bei Anwesenheit des vollzähligen Gemeinderats, entfielen an Handl 14 von 19 abgegebenen Stimmen. Drei Stimmen waren ungültig, jeweils eine erhielten Leonhard Meier und Dominik Meller (beide ÖVP). Im Gegenzug wurde der bisherige Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) mit 17 Stimmen zum Vizebürgermeister gewählt. Hier war eine Stimme ungültig und eine erhielt abermals Leonhard Meier.

Lambert Handl will eingeschlagenen Weg fortsetzen

Wie bereits in der NÖN berichtet, entschloss sich Martin Kößner aufgrund neuer beruflicher Aufgaben einen Schritt zurückzutreten. Auf Wunsch des Gemeinderats bleibt er jedoch diesem erhalten und wird weiterhin diverse Projekte betreuen. Der neue Bürgermeister möchte den eingeschlagenen Weg und Stil in der Gemeinde fortsetzen. „Auch das Team wird unverändert weiterarbeiten“, erklärt Lambert Handl. „Ich habe die Zusammenarbeit in der eigenen Fraktion, und auch mit den anderen, bisher sehr geschätzt, denn sie funktioniert sehr gut. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dies auch weiterhin so bleibt.“ Auch die Ziele, mit denen man in die letzte Wahl gegangen sei, blieben bestehen. Die Projekte und das gemeinschaftliche Miteinander stünden im Vordergrund.

Die Diskussion um den geplanten Supermarkt werde sicher eine gewisse Herausforderung darstellen, meint Handl. Weitere Projekte in der Wahlperiode würden der Bau des neuen Feuerwehrhauses und die Sanierung des Burgrechtskanals sein, wobei man bei letzterem noch auf eine Förderzusage warte. Der Leitungskataster sei in Arbeit, Straßensanierungen stünden an und Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden sollen errichtet werden.

Lambert Handl sieht sich nicht als Übergangs-Bürgermeister bis zur nächsten offiziellen Gemeinderatswahl, er möchte bei dieser auch als Spitzenkandidat antreten.