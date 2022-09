Obleser verlässt Waidhofen an der Thaya

Eine überraschende personelle Veränderung gibt es an der Spitze der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen: Bezirkshauptfrau Daniela Obleser wechselt nach nur 15 Monaten im Amt an die Bezirkshauptmannschaft Melk, um dort die Leitung zu übernehmen.

„Der Wechel nach Melk ist für mich eine einmalige Gelegenheit. Ich bin gebürtige Mostviertlerin und habe dort vor 20 Jahren als Juristin an der Bezirkshauptmannschaft begonnen. Jetzt kehre ich praktisch zu meinen Wurzeln zurück“, sagt Daniela Obleser im Gespräch mit der NÖN. Der Abschied aus Waidhofen erfolge für sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge, nach etwas über einem Jahr intensiver Arbeit, in dem ihr „der Bezirk und seine Bevölkerung ans Herz gewachsen sind“, merkt Obleser an.

Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit als Bezirkshauptfrau seien immer die Menschen gestanden. „Mein Ziel war stets, einen Beitrag zu einem lebenswerten Bezirk zu leisten. Der Bezirk Waidhofen zeichnet sich vor allem durch das Miteinander und den Zusammenhalt aus. Dies hat sich einmal mehr beim Bezirkshauptstadtfest anlässlich 100 Jahre NÖ im Juni dieses Jahres gezeigt, bei dem sämtliche Gemeinden ebenso wie Vereine und Einsatzorganisationen voll Engagement und Heimatbewusstsein vertreten waren“, sagt Obleser.

Sie bedankt sich bei allen Personen und Institutionen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und das entgegen gebrachte Vertrauen und auch ganz besonders bei den Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen, die ihre Aufgaben rasch, kompetent und zuverlässig erledigt hätten.

Wer nun Daniela Obleser nachfolgen soll, ist offen. Die Stelle des/der Bezirkshauptmanns bzw. -frau ist bis Mitte/Ende Oktober ausgeschrieben. Bewerber durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Sobald der Favorit feststeht, muss die Bestellung noch durch den NÖ Landtag beschlossen werden. Bis dies erfolgt ist, führt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Johannes Tüchler die Amtsgeschäfte.

Daniela Obleser wurde 1974 geboren und schloss 2000 ihr Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ab. Im NÖ Landesdienst war sie zunächst als Juristin an den Bezirkshauptmannschaften Melk und Gmünd tätig. 2005 übernahm sie die Funktion der Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Krems und 2013 dieselbe Funktion in Horn. Ab 1. Juli 2021 war sie Bezirkshauptfrau in Waidhofen.

