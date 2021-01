Eine Veränderung ergab die Kommandowahl bei der Feuerwehr Matzles. Der bisherige Verwalter Gregor Strohmayer wurde am 5. Jänner unter der Leitung von Stadtrat Eduard Hieß zum Kommandanten gewählt und löst somit Erwin Burggraf jun. ab. Markus Hauer wurde als Kommandant-Stellvertreter in seinem Amt bestätigt. Der neue Leiter des Verwaltungsdientes heißt Robert Bayer. Sobald es erlaubt ist, soll es eine Mitgliederversammlung geben. Ebenso soll das traditionelle Zankerlschnapsen weitergeführt werden. Das Kommando möchte in den nächsten Jahren einige Projekte umsetzen. Diese müssen jedoch noch mit der Mannschaft besprochen werden.