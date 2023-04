Nahversorger in Pfaffenschlag: Übergabe an neuen Betreiber im Mai

Nun fand sich mit dem 30-jährigen Roman Hengst aus Edelprinz auch schon ein Nachfolger. „Die Belastung für unseren Betrieb wurde mittlerweile einfach zu groß“, erklärt Bauer, dessen Hauptstandbein nach wie vor die Fleischerei in Heidenreichstein mitsamt Catering-Service ist. Nun wolle man etwas kürzer treten und sich wieder voll auf diese konzentrieren.

Energie und Einkaufspreise als Belastung

Vor allem die Energiesituation und hohe Einkaufskosten machten die Erhaltung des kleinen Geschäftes zuletzt zur Herausforderung. „Die Kosten sind im vergangenen Jahr in allen Bereichen explodiert. Die Energieversorgung und die Lebensmittelpreise in den Griff zu bekommen, ist derzeit enorm schwierig“, erklärt Bauer die Problematik. Auf Unterstützung der Gemeinde könne man zwar immer zählen, doch die Entscheidung ist fix.

Schluss am 20. Mai, Neustart am 25. Mai

Am 20. Mai hören Jürgen Bauer und seine Frau Petra Bauer, die das Geschäft führte, nach mehr als sieben Jahren auf. Der Nahversorger wird dann für einige Tage geschlossen und soll am 25. Mai wiedereröffnet werden. Dann wird Roman Hengst übernehmen. Der 30-jährige wagt damit den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Hengst bringt bereits mehrjährige Erfahrung als Marktleiter bei Billa mit. So leitete er bereits die Filiale in Litschau und ist seit 2021 Marktleiter bei Billa Plus in Gmünd.

Schritt in Selbstständigkeit länger überlegt

„Ich habe schon länger überlegt, mich selbstständig zu machen. Jetzt hat sich die perfekte Gelegenheit ergeben, und ich dachte mir, dass ich diesen Schritt einfach wagen sollte“, erzählt er. Auch die Nähe zum Wohnort Edelprinz sei ideal für ihn.

Für Kunden des Nahversorgers in Pfaffenschlag soll sich vorerst wenig ändern. Die Waren werden zu großen Teilen übernommen. Das Handelshaus Kiennast aus Gars bleibt Hauptzulieferer. Zudem wird auch Jürgen Bauer weiterhin Fleischwaren liefern. Einzig die Öffnungszeiten sollen wieder ausgeweitete werden. So plant Hengst, auch Montagnachmittag aufzusperren. Aktuell gibt es nur mittwochs und freitags einen Nachmittagsbetrieb.

