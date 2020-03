Nach dem Motto „Ohne Kunst bin ich nicht" eröffnet die Kunstfabrik ab heute Mittwoch auf Facebook einen digitalen Ausstellungsraum. Jeden Tag, an dem die Galerie geöffnet haben sollte (Mittwoch bis Sonntag), werden Bilder der beiden Ausstellung auf Facebook präsentiert: https://www.facebook.com/kunstfabrik.gross.siegharts/

„Wir hoffen, Ihnen so einen Eindruck von der Natur-inspirierten Malerei von Bertram Castell geben zu können. Und Sie eintreten zu lassen in die Raum-Installation von Jasmin Edelbrunner", schreibt das Team der Kunstfabrik in einer Aussendung.

Die beiden Ausstellungen wurde am vergangenen Samstag, als das Versammlungsverbot noch nicht verordnet worden war und Veranstaltungen bis 100 Personen noch erlaubt waren, eröffnet.

NÖN-Mitarbeiterin Monika Freisel war vor Ort:

Als „spannenden Termin“ bezeichnete Bürgermeister Ulrich Achleitner die Vernissage in der Kunstfabrik in seiner Eröffnungsrede am Samstagabend. Wahrscheinlich sei diese eine der ganz wenigen Kunstveranstaltungen in Niederösterreich in der durch den Corona-Virus bedingten kritischen Zeit. Und er sollte damit recht behalten. Denn es war die letzte Kulturveranstaltung im Bezirk Waidhofen vor dem kompletten Stillstand des kulturellen Leben.

Installation „The Noise of Painting“

Kuratorin Dominique Gromes stellte die 1983 in Graz geborene Künstlerin Jasmin Edelbrunner vor, die ihr Grafikstudium an der Universität für angewandte Kunst Wien absolvierte. Im Projektraum junge Kunst zeigt Jasmin Edelbrunner ihre Installation „The Noise of Painting“ (der Lärm des Malens): aus Textskizzen entstandene Gemälde auf Leinwand, durch Miniroboter angetriebene, auf dem Boden schwirrende, aus blauer Leinwand angefertigte Kakerlaken, ein Video, in dem die arbeitende Künstlerin von unzähligen Blattschneideameisen bestürmt wird. Edelbrunner liebt es, unterschiedliche Objekte und Themen miteinander zu kombinieren und verflechten.

Künstler aus Adelsgeschlecht

Die Historikerin Verena Traeger führte in das Werk des 1932 in Berlin geborenen Malers Bertram Castell ein. Der aus dem Adelsgeschlecht Castell-Rüdenhausen stammende Künstler kam 1962 nach Wien, wo er an der Akademie der Bildenden Künste in der Meisterklasse Herbert Böckl sudierte. Heute lebt Bertram Castell in Wien und in einem Holzhacker-Haus in Wurzeben im südlichen Waldviertel.

Billige BIC-Kugelschreiber statt Faber-Castell

In den 1960-er/70-er Jahren bestritt er seinen Lebensunterhalt als Barkellner, Eisverkäufer und Auslagendekorateur, in dieser Zeit schuf er detaillierte, fein gearbeitete Zeichnungen mit billigen BIC-Kugelschreibern, die hochwertigen von Faber-Castell, seiner Verwandtschaft, waren schlicht zu teuer. Heute gestaltet er seine Bilder mit Pinsel und Feder, Tusche und Farben, seine Skulpturen stellt er mit Axt und Kettensäge her. In seinen Gemälden zeigt er schemenhaft Elemente aus Landschaften, in aufgelösten Formen und Farbflächen, mit einzelnen geometrischen Komponenten.

In Wurzeben steht Castell um fünf Uhr früh auf, arbeitet im ehemaligen Stall, in der Scheune oder auf der Wiese. Seine Liebe zur Natur und sein Schaffensdrang ist ungebrochen, je älter er wird, desto radikaler wird sein Schaffen. Aktuell gibt er der Farbe Schwarz den Vorzug vor leuchtenden Farben.