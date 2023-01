Wegen Feuerwerkskörper Mistkübel in Vitis abgefackelt

Der Abfallkübel ist verbrannt. Foto: privat

V ermutlich durch einen Feuerwerkskörper oder Zündler geriet ein Mistkübel in der Sonnensiedlung in Vitis am vergangenen Wochenende in Brand. Der aus Plastik bestehende Abfallbehälter schmolz und verbrannte vollständig.