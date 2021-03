Die Zahl der angezeigten gerichtlich strafbaren Handlungen sank in Niederösterreich im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich. Die Entwicklungen in der Kriminalitätsstatistik im Jahr 2020 stehen offensichtlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Änderungen im alltäglichen Leben.

Auch der Bezirk Waidhofen hat, analog zu ganz Österreich, einen auffälligen Rückgang um die 20 Prozent bei den Straftaten zu verzeichnen, berichtet Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek. „Aufgrund der Pandemie, verbunden mit den Lockdowns, bleiben die Leute zu Hause. Darum gibt es einen Rückgang bei den Eigentumsdelikten. Weil auch die Lokale geschlossen sind, fallen Gewaltdelikte wie die klassischen Raufereien natürlich ebenso weg“, erklärt Palisek. „Erfreulicherweise ist der befürchtete Anstieg der Gewalt in Familien aufgrund erhöhter Aggression durch das enge Zusammenleben nicht eingetreten. Im Gegenteil, die diesbezüglichen Zahlen sind im direkten Vergleich sogar etwas zurückgegangen.“

Internetkriminalität nahm zu. Zugenommen hat jedoch die Internetkriminalität. Dies ist ebenso auf den Lockdown zurückzuführen, weil während dessen mehr Zeit im Internet verbracht wird. „Ein Klassiker ist hier der Bestellbetrug“, meint Palisek. „Es finden auch Betrügereien mit dem sogenannten Identitäts-Diebstahl statt, bei dem man sich als eine andere Person auf Webseiten einloggt. Man kann und soll solche De likte unbedingt bei einer Polizei dienststelle zur Anzeige bringen.“

Kaum Suchtdelikte. Suchtdelikte sind im Bezirk kaum ein Thema. „Es gibt eine kleine Szene an Konsumenten, die immer wieder auffallen, und es gab ein paar Amtshandlungen, aber von einem Suchtgiftproblem oder einer richtigen Szene sind wir sehr weit entfernt“, erörtert der Bezirkspolizeikommandant. „Wir vermuten, dass hier eventuell etwas über die Grenze in Gmünd hereinkommt, aber bei uns gibt es diesbezüglich kein Hinterland.“

Ein Dauerthema ist die Kon trolle der jeweiligen Corona-Verordnungen. „Wir schauen, dass sich die Leute nicht zusammenrotten. Da gab es schon Fälle von Jugendlichen am Arbeiterkammer-Parkplatz“, erzählt Palisek. „Wir beobachten dies natürlich, aber Haushalte dürfen wir nicht betreten. In Garagen, Schuppen oder Gärten dürften wir kontrollieren, hatten aber bis jetzt noch keine Wahrnehmungen.“ Bevor bestraft würde, erfolge ein aufklärendes Gespräch. In der Zeit, in der Lokale geöffnet waren, seien die Sperrstunde beziehungsweise das Ausfüllen der Gästeregistrierungsblätter überprüft worden. Ein Schwerpunkt sei auch die permanente Quarantäne-Kontrolle. Doch auch hier herrsche große Disziplin und es gebe nur vereinzelt Verstöße.