Bezirk Waidhofen: An Feiertagen im Einsatz

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Viele Mitmenschen können diese Zeit jedoch nicht mit ihrer Familie verbringen, weil sie am Heiligen Abend Dienst haben: in Pflegeheimen, Betreuungseinrichtungen, bei der Polizei oder beim Roten Kreuz. Wie sieht Weihnachten für diese Menschen aus? Wann feiern sie mit ihren Familien?

Dienstplan wird individuell abgestimmt

Die Leiterin von Pflegen und Betreuen zu Hause in der Caritas-Sozialstation Waidhofen, Bettina Kiefl, kann auf eine kollegiale Abstimmung beim Einteilen des Weihnachtsdienstes verweisen. „Bei uns wird schon am Jahresanfang der Dienstplan erstellt, und wer möchte, teilt sich für den Dienst vom 24. bis 26. Dezember ein“, erklärt sie. Jede Mitarbeiterin betreut dann drei bis vier Kunden, eine Mitarbeiterin übernimmt nochmals den Abenddienst.

Bereits die Wochen davor bezeichnet Kiefl als sehr persönlich und festlich. „Es sind schon besondere Momente, die wir mit unseren Kunden zu Weihnachten erleben. Oft sind auch die Angehörigen dabei, jeder bekommt ein Weihnachtsgeschenk und freut sich.“ Doch es sind nicht die großen Erlebnisse, die Weihnachten für Bettina Kiefl zu etwas Besonderem machen. „Es sind die Kleinigkeiten, die zählen. Ein Lächeln an der Supermarktkassa, das erwidert wird, kann sehr berührend sein.“ Nur auf eines verzichtet Kiefl konsequent: Auf das Einkaufen am 24. Dezember.

Aus dem normalen Radl-Dienst ergibt sich auch der Dienstplan in den Kolping-Wohnhäusern in Waidhofen. „Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die den Weihnachtsdienst gerne machen und mit Kollegen tauschen. Soweit sind wir flexibel und nehmen auf die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter Rücksicht“, erklärt Brigitte Schraml.

Wenn jemand Kinder hat und während der Ferien Urlaub braucht, wird dies berücksichtigt. Um die Dienste sinnvoll zu koordinieren, ist das gute Betriebsklima, das im Team herrscht, hilfreich. „Viele unserer Kollegen haben Ideen für die Dekoration oder für die Gestaltung der gemeinsamen Feiern. Besonders Weihnachten ist auch eine schöne Zeit, die unsere Betreuer gerne mit den Bewohnern gemeinsam gestalten und verbringen“, bestätigt Schraml.

Ein großes Netz an Freiwilligen

„Es gibt zum Glück viele Freiwillige, die schon über mehrere Jahre hinweg gerne Dienst am Heiligen Abend machen“, stellt Bernhard Schierer, Bezirks geschäftstellenführer des Roten Kreuzes Waidhofen, fest. Daher gibt es auch keine Probleme, die Feiertagsdienste zu besetzen, wie der Verantwortliche für die Diensteinteilung in der Rotkreuz-Bezirksstelle, Florian Liewald, Fachbereichsleiter Rettungsdienst, dankbar anmerkt.

„Das erleichtert die Dienstplanung enorm. Wir haben auf der Dienststelle in Waidhofen auch die höchste Freiwilligenquote im Waldviertel, das ist ein gutes Gefühl“, stellt Liewald weiters fest, dass auch das Verhältnis zwischen beruflichen Rotkreuz-Helfern und Freiwilligen sehr gut ist.

Dies bestätigen auch Notärztin Andrea Eisen und Notfallsanitäterin Simone Bicker. Beide machen zwar am 24. Dezember wegen der Kinder keinen Dienst, verbringen dafür aber bereits seit 2005 jeden Silvester gemeinsam, im Rettungswagen, auf der Bundesstraße oder in der Einsatzzentrale.

„Der 31. Dezember bringt eindeutig mehr Einsätze“, überlegt Andrea Eisen, „einerseits gibt es viele Menschen, die beim Feiern zu viel getrunken haben, und dann haben wir auch immer wieder Einsätze, weil sich jemand beim Abschießen von Feuerwerkskörpern verletzt hat.“ Für den Dienst am Silvesterabend melden sich beide schon lange immer freiwillig.

„Die Abende können auch nett sein. Wenn wir einmal nicht so viele Einsätze fahren müssen, dann essen wir gemeinsam, spielen etwas oder sehen gemeinsam fern, wie man es auch in der eigenen Familie gewohnt ist. Wenn man sich jahrelang kennt, dann entwickeln sich natürlich auch Freundschaften aus den gemeinsamen Diensten“, stellt Simone Bicker zufrieden fest.

Auch für tierische Notfälle wird gesorgt

Kein Weihnachten im herkömmlichen Sinn wird Tierärztin Silke Mlejnek aus Dietmanns in diesem Jahr feiern, denn sie hat mit ihrer Tierarztpraxis am Buchberg den Feiertagsdienst vom 24. Dezember, 8 Uhr, bis 27. Dezember, 18 Uhr, übernommen. „Es gibt natürlich auch bei uns ein Fest, und ich werde versuchen, gemeinsam mit meinem Partner zu essen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht ganz leicht wird“, erinnert sich Mlejnek an einen Notfall vergangener Jahre, bei dem ein Hund etwa ein Kilo Weihnachtskekse genascht hatte.

„In solchen Fällen ist rasches Handeln erforderlich. Ich kann nur alle Tierbesitzer auffordern, bei einem Notfall nicht zu zögern, unsere Bereitschaftsnummer anzurufen“, appelliert die Tierärztin und verweist darauf, dass auch die Tierklinik in Dobersberg Feiertagsdienst versieht. Oft könne ein Notfall auch schon am Telefon abgeklärt werden. „Die Familie muss an solchen Tagen einfach zurückstecken. Weihnachten feiere ich genauso, nur eben nicht gerade am 24. Dezember“, schließt Silke Mlejnek.

Es gibt noch viele Menschen, die auch an den Feiertagen für ihre Mitmenschen unterwegs sind, wie etwa die Mitarbeiter der Straßenmeistereien oder der Autofahrerclubs. Ihnen allen sei an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ gesagt, dass sie den Dienst am Nächsten vor die eigenen Interessen stellen. Und das nicht nur am Heiligen Abend.

