Neue FF-Mitglieder in Waidhofen/Thaya angelobt

Nach längerer Zwangspause fand wieder die alljährliche Weihnachtsfeier der FF Waidhofen statt. Erfreulicherweise konnten zwei neue Feuerwehrmitglieder feierlich angelobt werden.

Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Feuerwehrkameraden präsentierten Feuerwehrkommandant Christian Bartl, Kommandant-Stellvertreter Manfred Astner und Verwalter Karl Prokupek ihre Jahresberichte. So mussten in den letzten 12 Monaten insgesamt 207 Einsätze bewältigt werden. Die Feuerwehrkameraden brachten in diesem Zeitraum 12.048 Stunden für Einsätze, Übungen und sonstige Tätigkeiten (Instandhaltung von Fuhrpark und Gerätschaften, Verwaltung, Ausbildung...) auf. Traditionell wurde auch dieses Jahr wieder ein Jahresrückblick-Video präsentiert.

Melanie Nehrer, Matteo Winter und Luca Schwingenschlögl wurden bei der Feuerwehrjugendgruppe abgelobt. Foto: FF Waidhofen

Die beiden Neuzugänge Christian Inhofner und Natalie Schwab legten dem Kommandanten per Handschlag die Gelöbnisformel ab. Auch die Feuerwehrjugendgruppe hatte erfreulicherweise in den letzten Monaten Neuzugänge zu verzeichnen. Melanie Nehrer, Matteo Winter und Luca Schwingenschlögl wurden ebenfalls im Rahmen der Weihnachtsfeier „angelobt“ und erhielen aus den Händen des Feuerwehrkommandos die „Versprechungsurkunde“ als Andenken an diesen wichtigen Moment.

Im Anschluss daran wurden nachfolgend angeführte Kameraden durch den Feuerwehrkommandanten befördert: Jakob Dangl zum Oberfeuerwehrmann, Gregor Jöch zum Hauptfeuerwehrmann, Rainer Schwingenschlögl zum Löschmeister und Otto Nehrer zum Hauptbrandmeister.

