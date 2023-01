Andy Marek spendet 11.000 Euro an Vereine und Familien im Waldviertel

Vollbild

Übergabe von 2.000 Euro an Martin Fasching aus Buchbach: auf dem Bild mit seiner Frau Angelika und seinen beiden Töchtern Julia (14) und Katrin (12). Insgesamt 11.000 Euro aus dem Spenden-Erlös seiner Weihnachtsshow übergab Andy Marek an das Haus der Zuversicht, den Verein „Ich bin Ich“ und Familien in Not. 2.500 Euro für das Haus der Zuversicht: Geschäftsführerin Rebecca Reiss, Obmann Martin Hetzendorfer und sein Sohn Tobias freuten sich über die Spende von Andy Marek. Übergabe von 2.500 Euro an Christa Daniel, Obfrau des Vereins „Ich bin Ich“ in Horn. 2.000 Euro übergab Andy Marek an Dana Oprea aus Alt Nagelberg. Am Bild mit Tochter Vanessa (10). 2.000 Euro übergab Andy Marek an Cornelia Scheibelberger aus Kleinreichenbach, auf dem Bild mit ihrem neunjährigen Sohn Emanuel.

