Schüler sprangen ein: Aufführung der NMS Waidhofen/Thaya gerettet

Den Beginn machten die Schüler der ersten Kreativklasse. Sie zeigten, wie sich Kinder auf das Weihnachtsfest vorbereiten und man sah auch, wonach Menschen im Advent suchen. Ist es der Sinn des Lebens, der perfekte Ehemann oder doch die Liebe?

Die 2KNW1 präsentierte ein selbst verfasstes Stück. Die Autorinnen Katrin Deimel, Lea Ramharter, Natalie Groß, Sophia Wimmer, Ines Gilitschka, Magdalena Flörré und Sarah Talamas haben im Sommer ein Weihnachtsstück geschrieben, in dem Christkind und Weihnachtsmann um ihr Revier kämpften. Schließlich teilten sie sich die Gegenden auf, wo jeder tätig sein konnte.

Auf der falschen Wolke landete ein kleiner Stern, der an Legasthenie leidet im Stück der 2KNW2. Er vertauschte die Zahlen der Wolken-Linie nach Bethlehem und musste ein Taxi nehmen.

Eine Abordnung der 3K zeigte sehr authentisch und mit vollem Einsatz, wie sich ein Ehestreit über Vanillekipferl entwickeln kann. Ebenso demonstrierte die 3K, dass was Menschen denken, und was sie aussprechen, oft zweierlei Dinge sind. Besonders wenn die Schwiegereltern zu Weihnachten zu Besuch sind. In dem Stück „Zuviel Weihnachten“ mussten die Heiligen drei Könige mitansehen, dass Weihnachten nur mehr aus Hektik und Konsum besteht.

Ist das der Sinn von Weihnachten, fragte sich auch die 4K in ihrem Stück „Der weihnachtliche Geist“. Sie zeigten, wie Menschen ganz unterschiedlich an das Weihnachtsfest herangehen, und was ihnen wichtig ist.

Den Abschluss bildete die 4K mit der Geschichte vom kleinen Engel. Der kleine Engel kommt auf die Erde um nachzusehen, was die Menschen aus dem Fest gemacht haben und ist dabei nicht nur erfreut.