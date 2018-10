Zu einer Stand-Up-Lesung mit Gery Seidl lud der Verein „9erHaus“ am 20. Oktober in die Heinrich-Zach-Halle in Weikertschlag.

Gery Seidl kennt man als Kabarettist oder Moderator einer Witzesendung, doch nun ist er auch unter die Autoren gegangen. Durch seine persönliche Bekanntschaft mit „9erHaus“-Betreiber Werner Neiger ist es zu dieser Stand-Up-Lesung gekommen. Dabei las er nicht nur aus seinem Buch, sondern brachte auch Ausschnitte aus seinen letzten Programmen und erzählte Anekdoten aus seinem Leben. Beispielsweise berichtete er wie er zu seinem Lehrer Herwig Seeböck gekommen ist und las auch aus dessen Buch vor.

Egal was er auch machte, er schaffte es immer, das Publikum für sich zu gewinnen, und hatte die Lacher auf seiner Seite. Dabei fehlte es ihm auch nicht an Spontanität. Als er mit der Lesung beginnen wollte, fragte eine Dame nach dem Titel. Worauf er antwortete: „‘Frau Doktor‘ ist in Österreich ein gängiger Titel!“ Um gleich anzumerken, dass sie unvorbereitet in die Vorstellung kommt. Er wisse hingegen, dass er in Weikertschlag ist.

"Der Mensch baut beinahe, so lange es ihn gibt"

Gery Seidl liefert in seinem ersten Buch „Wegen Renovierung offen - Weil Leben is Baustelle“ eine explosive Mischung aus Zement, Emotion und Erfahrung: Seine Bau-Erlebnisse geben ihm Anlass, mit viel Witz und Sachverstand über die menschliche Lust am Verbauen zu philosophieren.

„Der Mensch baut beinahe, so lange es ihn gibt“, meint Kabarettist Gery Seidl. „Aus anfänglichen Verzierungen, die möglicherweise ein williges Weibchen anlocken sollten, wurden am Ende oft viel zu große Häuser, mit viel zu großen Garagen, mit viel zu hässlichen Fassadenfarben. Von Architektur so weit entfernt wie Erdogan vom Friedensnobelpreis.“ Demgemäß handelt dieses Buch auch von Bautrupps, Baumängeln, skurrilen und witzigen Verbauungen.