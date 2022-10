Kabarett: Pointenreicher Klimaschutz

Berni Wagner erhielt den „Österreichischen Kabarettpreis 2022“ für sein aktuelles Programm „Galápagos“. Zurecht, wie sich auch das Publikum am Freitag im 9erHaus in Weikertschlag überzeugen konnte. Einzigartiger Humor – er findet Pointen, wo andere sie nicht einmal suchen - Selbstironie, Figuren, Geschichten, Witze – in seiner neuen Show stürzt sich Berni Wagner mit allen Mitteln auf Depression, Sexualität, Religion, Natur und Geschichte. Dabei packt er geschickt die größte Herausforderung unserer Zeit an: den Klimawandel. Aus der eigenen Betroffenheit heraus schafft er es, mit mehreren Spielebenen und Doppelbödigkeit, das schwie rige Thema unmoralisch und ohne erhobenen Zeigefinger – und vor allem mit viel Witz – zu transportieren.

Dabei hilft ihm auch sein Biologiestudium. „Viele Kabarettisten trauen sich nicht über das Thema. Durch das Studium habe ich einen anderen Zugang. Darum dachte ich, ich sollte es machen, wenn das Thema schon so präsent ist“, erklärt Wagner. „Wichtig ist zu erkennen, dass niemand den perfekten Umgang mit der Natur hat.“

Berni Wagner, Jahrgang 1991, kommt ursprünglich aus Oberösterreich. 2010 nach Wien übersiedelt, gewann er mit Auszügen aus seinem ersten Programm „Schwammerl“ 2013 den Jury- und Publikumspreis beim Grazer Kleinkunstvogel und steht seither auf Kabarettbühnen in Österreich und Deutschland. Von 2015 bis 2017 war er Ensemblemitglied in der „Langen Nacht des Kabaretts“. Inzwischen ist er auch immer wieder im Fernsehen zu sehen, neben aufgezeichneten Bühnenauftritten bei „Pratersterne“, „Im Vereinsheim“, dem „ORF Sommerkabarett“ oder dem „Kabarettgipfel“ auch im Rateteam der ORF Sendung „Was gibt es Neues?“ oder als Außenkorrespondent in „Tagespresse aktuell“. Außerdem schrieb er für Comedy- und Kabarettformate auf Radio FM4 („Das magische Auge“), Radio Ö3 und Ö1 Campus.

Im März 2021 hatte er im Wiener Kabarett Niedermair Premiere mit seinem vierten Soloprogramm „Galápagos“, und ist damit auf seiner bisher größten Tournee.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.