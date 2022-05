Kabarett: Satirischer Blick auf die Welt

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

„Das Beste aus beiden Welten“, zeigte das Kabarett-Duo Gebrüder Moped am Samstag im 9erHaus in Weikertschlag.

Den Sager „Das Beste aus beiden Welten“, prägte ein damaliger Bundeskanzler, als er die Einigung mit dem dritten Koalitionspartner seines Lebens verkündete. Das Kabarettprogramm hat jedoch inhaltlich damit nichts zu tun. „Wir haben ein Best-Of gemacht, und der Name hat einfach so gut zur Situation gepasst“, erklärt einer der „Brüder“, Franz Stanzl. „Wir hatten 2020 zwei Wochen vor dem Lockdown ein neues Programm herausgebracht, das konnten wir dann wegschmeißen. Wir brauchten also etwas Neues. Zuvor hatten wir viel mit Projektionen gearbeitet, doch wir dachten, wir hätten gerne ein Programm, wo wir unsere besten Dialoge sehr simpel und kompakt auf die Bühne bringen können, sobald es wieder erlaubt ist“, führt er weiter aus. „Wir haben aber trotzdem versucht, etwas daraus zu machen, das so etwas wie einen Faden hat“, ergänzt sein Bühnenpartner Martin Strecha-Derkics. Und das ist durchaus gelungen. Beim Zusehen hat man nicht den Eindruck, als wären es zusammengestückelte Nummern. Die Möglichkeit des Duos, mit einer Doppelconférence des vermeintlich Blöden und Gescheiten, wird auch geschickt ausgenutzt. In ihrer Form trifft der Gutmensch auf den Ignoranten, und letztendlich findet man doch immer wieder Gemeinsamkeiten. In dieser Form lassen sich Botschaften ohne erhobenen Zeigefinger transportieren.

Mit satirischen Bildern bekannt geworden

Bekannt geworden sind die Gebrüder Moped mit ihren satirischen Bildbearbeitungen und humoristischen Kommentaren in den sozialen Medien. Hinter den professionellen Bildern stecken keine gelernten Grafiker, Franz Stanzl hat sich dieses Können selbst angeeignet.

Der Name „Gebrüder Moped“ soll vermutlich auch bewusst verwirren. „Sind wir wirklich Brüder und heißen wir wirklich Moped?“, stellt Stanzl fragend in den Raum. „Wir hatten jedoch nie ein Kraftrad. Uns gefällt die Redewendung ‚Bist du Moped!‘ sehr gut. Was so viel heißt, wie ‚Bist du deppert!‘, nur das wäre uns zu deppert gewesen.“

Die beiden kennen sich bereits aus der Schule und haben schon immer viele verschiedene Sachen gemeinsam gemacht. Beim Kabarett sind sie hängen geblieben und haben es letztendlich zum Beruf gemacht.

Die Gebrüder Moped arbeiten auch als Autoren für zahlreiche TV-Produktionen, verfassten Kolumnen und Textbeiträge für diverse Medien und haben zwei Bücher herausgebracht. Derzeit produzieren sie den Podcast „Bist du Moped!“.

