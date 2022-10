Kabarett: Tabulose Ironie

„Schee is anders“ erkannte Jimmy Schlager, als er sich allmählich dem Älterwerden stellen musste. Der Kabarettist, Sänger und Gitarrist trat am Samstag im 9erHaus mit seinem Programm „Leberkaas Hawaii“ auf. Sein Mitstreiter Chis Heller begleitete ihn so aufmerk- wie einfühlsam am E-Piano.

In tiefgründigen Gedankengängen, mit schwarzem Humor, manchmal boshaft, ab und zu auch mit einem Griff in tiefere Schubladen singt und spricht Jimmy Schlager über den herrschenden Zeitgeist, über die Pandemie und Verschwörungstheoretiker, über Ängste, sehr Intimes und am Ende – ja – auch über die Liebe.

Er verrät, dass nicht das Aussehen eines Mannes ausschlaggebend für den Erfolg bei Frauen ist, sondern dass er tanzen könne, er räumt ein, dass er sich das Leben mit Kindern anders, weniger herausfordernd vorgestellt hat, bevor er selber Vater wurde, und er gesteht höchst Libidinöses, das man in der heutigen Zeit gar nicht mehr niederschreiben darf. Das spitzzüngige Lied über die „oiden Maunna“ entfacht Buhrufe ebendieser aus dem Publikum, aber auch Bravorufe von Frauen mit diesbezüglicher Erfahrung. Die Religionen, erklärt Jimmy Schlager, wollen die Angst des Menschen vor dem Tod mildern, indem sie ein Weiterleben im Jenseits versprechen, jedoch sind auch die vom Islam verheißenen 72 Jungfrauen für jeden frommen Mann nicht allzu viele, bedenkt man die Dauer der Ewigkeit. Nach dem Besuch einer Tierschau in einem Zirkus bevorzugt er dann doch den „Tiergarten daham“ mit Spinnen, Silberfischchen, Ameisen, Wespen und Maulwürfen, die in Haus und Garten artgerecht leben dürfen. Die Verschiedenartigkeit der Menschen behandelt er in dem Lied „Leberkaas Hawaii“, nach dem auch der Titel des Kabaretts gewählt wurde.

Jimmy Schlager ist ein scharfer Beobachter der Menschen und des Zeitgeschehens, seine Erzählungen und Lieder sind kritisch, tabulos, ehrlich, ironisch bis sarkastisch.

Die Frage, ob Leberkäse und Hawaii-Ananas harmonieren, konnten die Besucher schließlich selbst am Buffet beurteilen, wo man sich eine Semmel mit diesen beiden Zutaten holen konnte.

