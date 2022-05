Konzert: Von Balkan zu Balladen

Werbung

Dass nach der krankheitsbedingten Absage von Meena Cryle eine so großartige Folk-Rock-Band wie Harlequin’s Glance kurzfristig einsprang, erklärt 9erHaus-Gründer Werner Neiger mit zwei Worten: Kennen und Glück. Er kannte die Formation von ihrem ersten Auftritt in Weikertschlag, rief an und die Musiker sagten spontan zu. „Wir haben kurzfristig einen Termin geerbt. Einerseits bitter, andererseits erfreulich“, so ihre pfiffige Reaktion.

Am Freitag traten dann statt der üblichen fünf Männer nur vier auf: Gernot Feldner, Stephan „Stoney“ Steiner, Alex Gantz und Martin Mixan. Schlagzeuger Daniel Klemmer fehlte – „Er wurde unterwegs ausgesetzt“, wie Mastermind Gernot Feldner ernsthaft verriet – doch das verbliebene Quartett begeisterte das Publikum mit hinreißendem Spiel und überschäumender Kreativität. Die großteils selbst geschriebenen Songs spiegeln das breite klangliche Spektrum der Formation wider, von Folk- über Balkan- und Klezmermusik bis hin zu Balladen, von fröhlich-ausgelassenen bis zu ruhigen und melancholischen Stücken. Gernot Feldners rauhes Timbre passt wunderbar zu den bluesigen wie auch zu den heiteren Songs, zwischendurch erheitert er die Besucher mit subtilem Humor. Stephan Steiner streicht und zupft seine Geige mit grandiosem Können und unbändiger Energie, steht keine Sekunde still. An der Lap Steel Guitar stürzt sich Alex Gantz in feurige Dynamik und entfesselt elektrifizierte Grooves, während Martin Mixan als der konstante Part am Kontrabass den Rhythmus vorgibt.

Warum der Name Harlequin’s Glance? „Ein Harlequin hat zwei Gesichter, ein ungebärdiges, freches, aber auch ein schwermütiges, in Resignation verweilendes. Solche Verschiedenartigkeit ist auch in unserer Musik vorhanden“, erklärt Feldner.

