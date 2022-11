Mitreißende Emotionen bei Konzert

Der traditionelle Saisonabschluss vom 9erHaus ist immer ein Wirtshaus-Gig im Gasthaus Irschik in Weikertschlag. Heuer holte man sich mit Florian Kargl einen Musiker mit lokalen Wurzeln. Seine Großeltern lebten in Weikertschlag. „Es ist schön, dass es das Gasthaus noch gibt“, sagt Florian Kargl, „es ist noch genau so, wie ich es vor 30 Jahren mit meinem Großvater verlassen habe. Leider kann er meine Musik nicht mehr hören.“ Damals hat er seinen Großvater zum Schnapsen begleitet, am Samstag spielte er Lieder aus seinem Bandprojekt „Freischwimma“. Dieses hat seit 2016 pausiert. Damals war es eine Waldviertler-Partie, wie er meint, mit Alexander Lausch, Matthias Ledwinka. Alex Würrer und Stefan Haslinger.

Dazwischen gab es die Band „Prater-WG“ mit Verena Doublier. Nachdem sich diese aufgelöst hatte, wollte er „Freischwimma“ wieder beleben, nur in einer anderen Form. „Jetzt ist es ein Trio mit Jakob Bachbauer am Bass und Tobias Neuwirth am Schlagzeug. Heuer im Juni kam das Album „Brofezzeiung“ heraus. Nachdem sie aber viel weiteres Material hatten, waren sie schon wieder im Studio und haben das neue Album „Ruhe“ eingespielt. Dieses wird nächstes Jahr erscheinen. „Die beiden neuen Alben gehören thematisch eigentlich zusammen“, erklärt Kargl. „Der rote Faden dabei sind die Begriffe Herz, Leidenschaft, Liebe und Emotion. Wir wollen einfach Musik aus dem Bauch heraus machen. Im Studio haben wir analog auf Tonband aufgenommen. Wir haben alle drei gemeinsam gespielt und gesungen und nichts geschnitten. Die beste Version wurde genommen. Das ist sehr befreiend, wenn man die ganzen Gedanken loslässt, und einfach nur spielt.“

Genau dieses Gefühl merkt man auch in den Liedern. Sie sind nicht aufgesetzt oder moralisch. Sind voller Emotionen und haben eine Intensität, die einem mitnimmt. In Weikertschlag spielte er die neuen Lieder zum ersten Mal solo.

