Musik & Poesie: „Habts mich ein bisserl gern“

Erst drei Sekunden auf der Welt zu sein („3 Sekunden“) oder am Morgen 30 Sekunden zu fliegen („Der Vogel“), Songs über Delphine oder über Flamingos, ob Blues, Rock, Jazz, Wiener Walzer oder Tango – Tini Trampler und die Playbackdolls kennen keine Grenzen, sind schrankenlos kreativ in ihrer musikalischen und poetischen Fantasie.

Am Samstagabend trat die Singer/Songwriterin mit ihren Bandkollegen im 9erHaus auf, dem – laut Tini Trampler – „schönsten Schuppen der Welt“, und präsentierten eine brillante Melange aus Lyrik, Wortwitz, Emotion und Rebellion, vertont in allen nur denkbaren Genres der Musik. Die Musiker an Gitarre, Keyboard und Kontrabass im Geflecht mit Akkordeon, Percussion und dem außerweltlich klingenden Theremin, faszinierten gleichermaßen wie Tini Tramplers expressive Mimik, ausladende Gestik und rauchig-laszive Stimme.

Die Texte der Lieder stehen in kontrastierender, oft irritierender bis verstörender Diktion als Ausdruck widerstrebender Lebensfreude, so im Chanson „Habts mich ein bisserl gern“, in dem es heißt: „Ich hab dich gern, du böse Welt!“. Sie können aber auch Zeugnis von selbstkritischer Erkenntnis ablegen, wie „zuviel Besitz in meinen Händen“ im Song „Flamingos“. Ganz vereinzelt nur bricht bedingungsloser Optimismus durch, wie er am Ende des Liedes „Schokolade“ preisgegeben wird: „Wir greifen nach den Wolken, denn nichts ist uns zu hoch.“

Und die Zukunft? Die ist „mal grau, mal rosig, nach Bedarf“. – Man darf sich freuen!

