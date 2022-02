Priesterjubiläum: „War keine einfache Zeit für mich“

Ich läute an der Eingangstür zum jahrhundertealten Pfarrhof von Weikertschlag, und sogleich öffnet ein stattlicher Mann die Pforte: Pius Klaus Ulrich o. praem. (ordo praemonstratensis) empfängt mich im schneeweißen Ordenshabit der Prämonstratenser Chorherren. Nicht „Bruder“ oder „Pater“ ist die korrekte Anrede für ein Mitglied der Chorherren, sondern „Herr“. Also stehe ich vor Herrn Pius – so sein Ordensname -, der mich freundlich begrüßt und sogleich in den Salon führt, wie er den nicht sehr großen, jedoch mit prächtigen Stukkaturen an der Decke und in den Fensternischen ausgestatteten Raum augenzwinkernd bezeichnet.

In Deutschland in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen

Auch nach den mehr als 30 in Österreich gelebten Jahren verrät seine Art zu sprechen noch immer, dass Herr Pius in Deutschland aufgewachsen ist. Er kam 1965 in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen zur Welt und wuchs in bescheidenen Verhältnissen mit fünf Geschwistern in einer evangelisch-protestantischen Familie auf. Nach der Matura 1984 begann er mit dem Theologie-Studium an der Evangelisch-Lutherischen Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Nach einem Jahr und nach reiflicher Überlegung fasste er den richtungsweisenden Entschluss, zum Katholizismus zu konvertieren. „Es war dies keine einfache Zeit für mich, auch und vor allem wegen meines evangelisch-lutherischen Familienhintergrundes. Allmählich fand ich jedoch Verständnis für meine Entscheidung“, berichtet Herr Pius über diese Veränderung in seinem Leben.

Prämonstratenser-Gemeinschaft Ideal des Ordenslebens

Ab 1985 besuchte er das katholische Theologenkonvikt in Bonn, an dem er zwei Jahre lang studierte. „Dort traf ich zum ersten Mal Angehörige des Prämonstratenser Ordens in ihren weißen Ordensgewänder“, erzählt er. Er setzte sich daraufhin mit der Philosophie dieser Ordensgemeinschaft auseinander. Gegründet wurde der Prämonstratenser-Orden 1121, also vor 900 Jahren. Die Prämonstratenser sind eine Gemeinschaft von Priestern mit Ordensgelübde, keine Mönche. Anders als manche Mönchsorden verbinden die Prämonstratenser in der sogenannten vita mixta das kontemplative klösterliche Leben mit der nach außen gerichteten Seelsorge. Herr Pius wusste bald, dass eben diese Gemeinschaft das Ideal des Ordenslebens für ihn darstellt. Allerdings wollte er in einem alteingesessenen Kloster der Prämonstratenser leben, die es in Deutschland jedoch nicht mehr gab.

Theologiestudium in Rom

Unter mehreren Möglichkeiten im Ausland entdeckte Herr Pius das Stift Geras, aus dem ihm der damalige Prälat Joachim Angerer Unterlagen zugesendet hatte. Das 1153 gegründete Stift Geras ist das am längsten ununterbrochen bestehende Kloster des Ordens. Zu Ostern 1987 fuhr Herr Pius das erste Mal nach Geras, schon im August desselben Jahres wurde er dort eingekleidet. Von 1988 bis 1991 setzte er sein Theologiestudium in Rom fort, diese Zeit hat ihn sehr geprägt: Er lernte Italienisch, konnte die Ewige Stadt erkunden und hatte Studienkollegen aus der ganzen Welt.

Im Jahr 1992 wurde Herr Pius zum Priester geweiht, ab 1994 betreute er die Pfarren Walkenstein und Sallapulka. 2005 verließ er Österreich Richtung Deutschland, dort war er fünf Jahre lang im Erzbistum Köln tätig. 2010 erfolgte abermals der Ruf aus Stift Geras, und Herr Pius kehrte in das Waldviertel zurück. Den Chorherren des Stiftes Geras obliegt heute die Seelsorge in mehr als 20 Pfarren, drei davon werden seit 2010 von Herrn Pius betreut: Er ist Pfarrer in Weikertschlag mit etwa 350 und in Niklasberg mit 100 Pfarrangehörigen sowie Pfarrmoderator in Großau mit 400 Pfarrmitgliedern.

Lebt mit Schwester

Seine Wohnstätte im Pfarrhof Weikertschlag hat er feinsinnig möbliert und ausgestattet, hier lebt er mit seiner Schwester, die seit 10 Jahren den Haushalt führt. Ab und zu besucht er seine bald 89-jährige Mutter, die nach wie vor in seinem Elternhaus in Geilenkirchen lebt. Heuer feierte Herr Pius sein 30-jähriges Priesterjubiläum.

