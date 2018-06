Eine wahre Geschichte über Rap war beim Raabser Kulturfrühling am 31. Mai im 9er Haus in Weikertschlag zu hören.

Cimon Finix erzählte in „True Story“ ehrlich, ungeschminkt, selbstironisch und gleichzeitig augenzwinkernd eine Geschichte über Rap. Woher kommt er? Warum gibt es ihn? Was bedeutet es, Rapper zu sein? Wie schreibt man einen Rap und was für Gefühle lösen den Schreibmechanismus aus?

Es geht um Geschichten. Wie immer am Theater. Und wie immer beim Rappen. Und es wurde auch live performt. Da fehlten natürlich nicht die tighten Raps und fetten Beats die Cimon Finix auf der Bühne bastelte. Drum-Loop, Baseline, Melodie und Stimme – in zwei mal acht Takten kann der verpacken, was ihn bewegt. Dabei kann es schon vorkommen, dass er im Freestyle sein Publikum disst. Aber er fordert im Gegenzug die Besucher auf, laut Schimpfwörter zu schreien.

Cimon Finix: "Rap definiert mich"

Cimon Finix über Rap: „Rap definiert mich. Sobald ich ein Mikro in der Hand habe und meine Wörter über den Takt tanzen, fühle ich mich vollständig. Hip-Hop ist mein Zuhause, meine Vergangenheit, Gegenwart und vermutlich auch meine Zukunft. Zu Schreiben gibt mir ein Gefühl von Größe. Sicherlich geht es darum, was ich denke und fühle mit anderen Menschen zu teilen. Die Vorstellung, dass da irgendwo jemand sitzt, ganz für sich, und meine Verse, meine Musik hört, macht mich glücklich, stolz. Ein wesentlicher Teil von mir möchte eben auch dafür bewundert werden. Klar hab ich meine Auftritte schon dazu genutzt, um Frauen zu zeigen was für ein Mann ich bin. Allerdings funktioniert das nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Im Gespräch ist es mir eher unangenehm zu sagen: Ich bin Rapper, Hip-Hopper. Das klingt so jugendlich. So cool. Epic Fail. Da ist es schon besser zu sagen: Ich bin Musiker.“

Ah wirklich? Musiker? Ja und welches Instrument spielst du? „Meine Zunge.“