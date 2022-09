Über Glück und Liebe im 9er Haus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Glück ist ex trem kostbar, unbezahlbar und trotzdem kostenlos. Dieses widersprüchliche Phänomen war eine der Botschaften des Musik-Kabarettisten Christof Spörk am Freitag im 9erHaus in Weikertschlag. „Dahaam“ heißt das neueste Werk von Spörk. Wobei dieses „dahaam“ auch voller Widersprüche stecken kann.

Denn „dahaam“ kann man sich himmlisch entspannen. „Dahaam“ kann aber auch die Hölle sein. „Dahaam schmeckts“ am besten. Oder doch nur halb so gut wie beim Wirt ums Eck. Jedenfalls sudern gerade alle. Früher erlebte man das nur in Wien. Aber heute passiert es flächen deckend. Dabei war es noch nie so super und leiwand wie jetzt. J

ugendliche haben zwar wichtige zwei Jahre ihres Lebens verloren, dafür haben sie einige Vollräusche nicht gehabt und viele Gehirnzellen erhalten. Christof Spörk greift viele gesellschaftliche Themen auf und präsentiert sie auf musikalisch einzigartiger Weise. Erstmals lässt er sich dabei vom passionierten Schlagzeuger und schlagfertigen Bassisten Alberto Lovison begleiten. Die beiden präsentieren ein kongeniales Rhythmus-Spiel mit Sprache und Schlagzeugbegleitung. Hier stimmt nicht nur die Musikalität, sondern auch die Chemie zwischen den beiden. Spörk ist zudem ein kompromissloser Eroberer des Publikums. Mit viel Energie und Nachdruck kämpfte er um jeden Besucher und erntete letztendlich tosenden Applaus.

Auch zu sehen war an dem Wochenende im 9erHaus die Ausstellung „Nur die Liebe zählt“ von Peter Scherrer. „Gerade in Zeiten der Hassreden im Internet und der Spaltung der Gesellschaft können wir nur mit Liebe überleben“, erklärt der Künstler den Titel der Ausstellung. „Mit Liebe zu den Mitmenschen, den Tieren und Pflanzen. Denn Liebe durchdringt alle unsere Handlungen. Wenn ich etwas mit Liebe mache, ist es etwas komplett anderes, als wenn ich es ohne mache.“ Der 1956 in Linz geborene Peter Scherrer zeigte in der Ausstellung einen Querschnitt seines vielschichtigen Werkes der letzten zehn Jahre.

Erst nach der Lehre als Koch begann seine künstlerische Laufbahn 1987 über eine vielstufige Leiter renommierter Lehrer. Seine Malerei begann, wie bei vielen Künstlern, mit der Lust am Zeichnen und Aquarellieren. Acryl und Mischtechniken bilden die Basis von Scherrers Malerei, in deren Zentrum meist der Mensch steht. Seit Jahren dominiert das Thema Liebe und die Farbe Rot seine Arbeit. Er versucht berührende Situationen und Gefühle zu erfassen und Stimmungen wiederzugeben und freut sich, wenn das gelingt. Peter Scherrer lebt und arbeitet in Bad Häring, Tirol.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.