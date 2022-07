Aufforstungs-Projekt: Nachhaltige Baumspende

Werbung

Durch die Trockenheit in den letzten Jahren wurde der Waldbestand stark reduziert. Vor allem flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte wurden wegen ihrer geschwächten Abwehrreaktion vom Borkenkäfer befallen, hunderte Hektar Waldflächen wurden vernichtet. Aus diesem Grund hat das Unternehmen „Wald4Leben“ mit Sitz in Göpfritz an der Wild ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem die Kahlflächen wieder aufgeforstet werden können.

Die Idee dahinter ist die nachhaltige Nutzung der Flächen, und zwar durch ein völlig neuartiges Modell: die digitale Unterstützung der Aufforstung mit einem an die Region angepassten Mischwald aus Laub- und Nadelholz. Sowohl Firmen als auch Privatpersonen sind eingeladen, über das Internet Bäume von nahegelegenen Baumschulen zu kaufen und an Wald4Leben zu spenden, im Gegenzug dafür erhalten sie eine Baumspende-Urkunde.

Einen Baum für jedes produzierte achtteilige Set

Das Modelleisenbahn-Unternehmen „Roco“ aus Bergheim bei Salzburg ist einer dieser Spender. Für jedes produzierte achtteilige Set des Modells „Klimajet Roco 61501“ spendet Roco einen Baum, insgesamt 1.350 Stück. Für die symbolische Pflanzung dieser Eichen, Tannen und Douglasien reisten die Roco-Mitarbeiter Erwin Negele und Tassilo Gruber nach Weinern und setzten hier unter Anleitung des Wald4Leben-Initiators Lukas Schmalzbauer und seiner Kollegin Nadja Frühwirth eigenhändig einige Bäumchen. Die Mehrheit der Bäume wird erst in der idealen Pflanzzeit im Herbst von sachkundigen Baumsetzern gepflanzt.

