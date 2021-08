Zum Weisenblasen lud die Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen mit dem Blasorchester Waidhofen im Rahmen des traditionellen Musiker-Heurigen am Samstag im Stadtpark. Eigentlich wäre an dem Tag, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums vom Blasorchester, die Marschmusikwertung in Verbindung mit dem Feuerwehrkirtag geplant gewesen. Pandemiebedingt konnte beides nicht stattfinden.

So waren 22 Gruppen von neun verschiedenen Musikkapellen gekommen, um die Besucher an einem lauen Sommerabend mit ihren Weisen zu unterhalten. Üblicherweise können sich die Gruppen von einem Juror ein kleines Feedback zu ihrem Vortrag einholen, auf das wurde heuer, aufgrund der schwierigen Bedingungen zur Vorbereitung, verzichtet.

Immer beliebtere Musikform

Das Weisenblasen ist eine in den letzten Jahren immer beliebtere Musizierform, bei der kleine Blechbläsergruppen, vom Duo bis zum Quartett, volkstümliche Lieder und Melodien, eben die „Weisen“, in freier Natur vortragen.

Das Weisenblasen erfreut sich besonders in Westösterreich bis ins Ausseerland großer Beliebtheit, zum Beispiel auch bei Hochzeiten, Feierlichkeiten und Messen, und ist in der Idealform ein „Singen“ von traditionellen alpenländischen Volksliedern mit einer kleinen Blechbläserbesetzung, wobei besonderer Wert auf eine feine Tonkultur und eine gemeinsame Phrasierung gelegt wird, also wie beim Singen im Volksmusik-Terzett oder -Quartett.

Ideale Besetzung ist das Flügelhorn-Duo

Kein „Fanfarenklang“ und auch keine acht- oder mehrtaktige Phrasen, sondern echte volksmusikalische Gestaltung ist zu hören. In dieser Form ist es eine ideale Möglichkeit, Musiker in einem feinen, musikalischen Ausdruck zu schulen und die Freude am gemeinsamen Musizieren in einer kleinen Gruppe zu genießen.

Die ideale Besetzung ist das Flügelhorn-Duo, aber auch das Quartett mit zwei Flügelhörnern, einer Ventilposaune und einer Tuba. Das hat klangliche Gründe: Die beiden Flügelhörner führen, die schlanke Ventilposaune spielt eine „dienende“ dritte Stimme und die Tuba legt einen unauffälligen Bass als Fundament aus. Aber natürlich sind vielfältigste Kombinationen denkbar und werden auch eingesetzt, man darf da keinesfalls „puritanisch“ sein.

Nach dem Weisenblasen ging es schwungvoll weiter mit einem Dämmerschoppen der Jugendmusikkapelle Pernegg, die mit traditioneller und moderner Blasmusik unterhielt. Das Jubiläumskonzert des Blasorchesters ist am 4. Dezember im Stadtsaal geplant. Die Bezirksarbeitsgemeinschaft hat heuer noch einen Polka-Marsch-Walzer Wettbewerb am 9. Oktober im Jufa in Raabs, sowie „Musik in kleinen Gruppen“ am 20. November im Kulturschlössl Waidhofen am Plan.