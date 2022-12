Hochwasserschutz: Projekte zu 80 % gefördert

Werbung

Zwei Hochwasserschutzprojekte der Gemeinde standen am 23. November im Mittelpunkt: Die Eröffnung des Rückhaltebeckens in Weißenbach und der Spatenstich für das Rückhaltebecken in Gastern.

Durch die Errichtung des Hochwasser-Rückhaltebeckens in Weißenbach sollen elf Wohngebäude sowie landwirtschaftliche Liegenschaften vor Überflutungen und Überschwemmungen verschont werden. Betroffene Landes- und Gemeindestraßen sowie sonstige Wege werden mit rund 6.600 m² beziffert. Die beiden nun bestehenden Rückhaltebecken mit einer Kubatur von 5.300 m³ fassen die Abflüsse aus einem 42 ha großen Einzugsgebiet. Sie wurde 2019 und 2022 errichtet und sind so gestaltet, dass sie einem hundertjährigen Hochwasserereignis standhalten können. Die Ableitung erfolgt über Gerinne und Kanäle. Die Dämme besitzen für den Überlauffall emissionsgeschützte Überlaufmulden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 415.000 Euro und werden zu knapp 49,4 % vom Bund und zu 39.4 % vom Land getragen, sodass für die Gemeinde lediglich Kosten in Höhe von 46.480 Euro anfallen.

„Das Rückhaltebecken soll die Abflüsse aus dem 12 Hektar großen Einzugsgebiet der Möd lagl gasse nördlich des Gemeindeamtes auffangen, um wiederkehrende Schäden an Liegenschaften und an der Infrastruktur zu verhindern“, betonte Bürgermeister Roland Datler. Ein Teil des Regenwassers wird über den bestehenden Regenwasserkanal gesammelt, nach deren Vollfüllung gelangen diese jedoch oberflächig in den Ortskern. Im Bereich der Mödlaglgasse besteht ein Geländeeinschnitt, der für die Errichtung eines Rückhaltebeckens genutzt und in Richtung Süd-Osten verbreitert werden soll. Im Retentionsbecken mit einem Fassungsvermögen von rund 1.220 m³ können Hochwasser und Schlamm mit einer hundertjährigen Auftrittswahrscheinlichkeit zurückgehalten werden, wobei jedoch die Mödlaglgasse eingestaut wird. Ohne Einschränkung gilt dies für zehnjährige Ereignisse.

Das Rückhaltebecken Gastern wird über das Förderprogramm der ländlichen Entwicklung 2014 bis 2020 gefördert und schlägt sich für die Gemeinde in einem Betrag von rund 106.000 Euro zu Buche.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.