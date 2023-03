Haus Kibitzhöhe: Mit Frauenpower und Gespür für die Gäste

Um das Familiengefühl vollkommen zu machen, wurde Karin Trojan von Inge Ledl sogar adoptiert. „Damit bleibt die Pension im Familienbesitz“, erklärt Ledl, für die es wichtig war, dass ihr Lebenswerk erhalten bleibt: „Darum wollte ich, dass Karin das Gästehaus übernimmt. Ich will mein Werk in guten Händen wissen, und bei Karin bin ich mir da sicher, sie ist für mich wie eine Tochter“, betont Ledl.

Karin Trojan hat schon mehrere Jahre im Haus Kibitzhöhe mitgeholfen, hat dort angepackt, wo es notwendig war. Auch als Karl Ledl pflegebedürftig war, scheute sie nicht davor zurück und kümmerte sich bis zu seinem Tod im November 2021 um ihn.

Karin Trojan steht oft schon um 4 Uhr früh auf, denn wenn Arbeiter im Haus nächtigen, dann gibt bereits um 5.30 Uhr ein ausgiebiges Frühstück. Außerdem legt sie großen Wert auf Nachhaltigkeit und regionale wie saisonale Produkte. Selbstgemachte Marmeladen und Säfte gehören für Trojan auf jeden Fall zum Service, das die Besucher sehr schätzen. Das belegen auch zahlreiche Stammgäste aus Deutschland, Belgien oder auch Tschechien, die schon seit vielen Jahren das Haus Kibitzhöhe als Urlaubsdomizil wählen.

Auch Tiere sind im Haus Kibitzhöhe willkommen

Auch Tiere haben im Haus Kibitzhöhe Einzug gehalten. Foto: Edith Hofmann

Eine neue Attraktion für das Gästehaus sind Ziegen, Zwergschweine und Hühner, die zusätzlich noch für frische Frühstückseier sorgen. „Der Kontakt mit Tieren ist vor allem für Kinder sehr wichtig, denn wenn sie ein gutes Gespür für Tiere entfalten, dann entwickeln Kinder in der Folge auch ein gutes Gespür für Menschen“, ist Karin Trojan überzeugt. Deshalb ist es auch selbstverständlich, dass in ihrer Pension Hundehalter mit ihren Vierbeinern gerngesehene Gäste sind. Das Haus Kibitzhöhe eignet sich auch hervorragend als Seminar-Location.

Und auch wer nur einmal am Nachmittag Kaffee trinken möchte, ist willkommen. Dazu gibt es natürlich selbstgebackenen Kuchen.

Auch dass Inge Ledl mittlerweile in manchen Belangen auf Hilfe angewiesen ist, gehört zum Alltag. „Einkaufen, zum Arzt fahren, das gehört einfach dazu. Das würde ich für meine Mutter auch tun“, denkt Karin Trojan mit Wehmut daran, dass sie ihre leibliche Mutter bereits in jungen Jahren verloren hat. „Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb wir so zusammengewachsen sind“, vermutet sie.

Inge Ledl ergänzt: „Karin hat mich in den letzten Jahren hervorragend unterstützt, vor allem auch nach dem Tod meines Mannes. Sie hat sich um die Aufgaben und Arbeiten im Haus gekümmert und alles in Ordnung gehalten. Karin ist das Beste, was mir und meinem verstorbenen Mann passieren konnte.“

Wie war das mit „dem Grasel“?

Auch Johann Georg Grasel soll im 19. Jahrhundert bereits in dem geschichtsträchtigen Gemäuer genächtigt haben. „Das ist durch unterschiedliche Urkunden auch geschichtlich bestätigt“, lächelt Trojan. Seine Präsenz in der Region ist unbestritten, schließlich führt auch der Graselweg direkt am Haus vorbei. „Daher spricht nichts dagegen, dass diese Vermutung stimmt!“

