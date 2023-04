Feuerwehrleute aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya bei Schulungen

Das Modul zum „Atemschutzgeräteträger“ der Freiwilligen Feuerwehr wurde in Dobersberg abgehalten. In diesem Modul der allgemeinen Feuerwehrausbildung erfuhren die Teilnehmenden alle notwendigen Informationen, die für einen sicheren Atemschutzeinsatz notwendig sind. Sie lernten sowohl in der Theorie, als auch durch praktische Übungen das richtige Hantieren mit dem umluftunabhängigen Atemschutzgerät.

Zeitgleich wurde im Feuerwehrhaus Waidhofen das Modul „Arbeiten in der Einsatzleitung“ durchgeführt. Hier erlernten die Kameraden den Umgang mit dem Funkgerät sowie den Aufbau des Warn- und Alarmsystems kennen. Bei mehreren praktischen Übungen konnte das Wissen aus der Theorie direkt im Funkbetrieb gefestigt werden.

