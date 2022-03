Marktgemeinde Vitis: Schulsanierung und Energie

Ein Dringlichkeitsantrag bezüglich der Auftragsvergabe der Abwasserbeseitigung im Bereich des neuen Siedlungsgebietes wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 10. März gestellt. Der Auftrag wurde an die StrabagAG als Bestbieter mit einer Summe von rund 1,36 Mio. Euro vergeben. Die Arbeiten beinhalten Kanal, Wasser und Straße. Auch der Bau eines Rückhaltebeckens ist in diesem Bereich erforderlich. Mit den Arbeiten soll je nach Witterung begonnen werden.

Schulsanierung wird fortgesetzt

Im Zuge der Sanierung der Volks- und Mittelschule wird auch die Neuausstattung der Klassen- bzw. Nebenräume erforderlich. Die Auftragsvergabe wurde an die Firma Mayr-Schulmöbel GmbH um rund 762.000 Euro vergeben.

Beschlossen wurde (mit einer Enthaltung) die Errichtung eines überdachten Fußgängerdurchganges bei der Hauptplatzengstelle um 58.200 Euro durch die Firma Reissmüller sowie eine Subvention für den SV Appel Vitis in Höhe von 35.000 Euro für den Umbau und die die Sanierung des Vereinsgebäudes.

Ein Grundsatzbeschluss über die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem neuen Bauhofgebäude sowie auf dem Dach des Turnsaales der Mittelschule wurde einstimmig gefasst.

Rechnungsabschluss einstimmig genehmigt

Einigkeit herrschte unter den Gemeindemandataren bei der Abstimmung zum Rechnungsabschluss, dieser wurde einstimmig beschlossen. Zu den größten Ausgabeposten der Marktgemeinde gehören der Straßen- und Wegebau mit knapp 334.000 Euro, die Sanierung der Volksschule mit 291.000 Euro oder die Abwasserentsorgung mit 278.000 Euro. Für den Wasserleitungsbau wurden 65.500 Euro aufgewendet. Größter Einnahmeposten sind die Ertragsanteile mit rund 2,4 Mio. Euro. Die weiteren Bilanzzahlen (gerundet): Ergebnishaushalt: 90.600 Euro; Finanzierungshaushalt: 759.300 Euro; Vermögenshaushalt: 34,9 Mio. Euro.

Aus persönlichen Gründen legte Franz Weber sein Mandat als Gemeinderat zurück.

Ihm folgen Werner Falkner aus Eulenbach als neuer ÖVP-Gemeinderat und Helmut Scharf als neuer Ortsvorsteher von Eulenbach nach.

