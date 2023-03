Waidhofen: ÖGB-Frauen präsentieren Forderungen

Mit selbstgebastelten roten Blumen überraschten die Gewerkschaftsfrauen der Region die Besucher des Einkaufszentrums Thayapark am 6. März.

Unter dem Motto „Blumen und Gleichbehandlung“ machten die ÖGB-Regionalfrauen auf die Vielfachbelastungen der Frauen aufmerksam und brachten die ÖGB-Forderungen zur Chancengleichheit von Frauen in der Arbeitswelt ein. Dies sind eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die finanzielle Absicherung der Frauen sowie eine Entlastung von Care-Arbeit. Frauen bekommen im Durchschnitt 40 Prozent weniger Pension als Männer. Zudem geht nur jede zweite Frau aus einer Erwerbstätigkeit direkt in Pension. Damit mehr Frauen bis zur Pension arbeiten können, braucht es gute Arbeitsbedingungen und präventive Gesundheitsförderung. ÖGB-Regionalfrauenvorsitzende Gabi Frantes bringt die Forderungen auf den Punkt: „Wir müssen es schaffen, dass die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher gestaltet werden und die Kinderbildungseinrichtungen weiter ausgebaut werden. Auch ein sanfter Übergang in die Pension ist wichtig. Daher brauchen wir auch weiterhin alle Möglichkeiten der Altersteilzeit.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.